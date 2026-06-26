Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a aprobat o operațiune de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), cu scopul declarat de a obliga Moscova să negocieze sfârșitul războiului.
Anunțul a fost făcut de Zelenski pe canalul său de Telegram, după o întâlnire cu șeful SBU, generalul-maior Ievhen Hmara, fără a fi dezvăluite detalii suplimentare.
În cadrul raportului prezentat de conducerea SBU, au fost discutate atât un „plan de sancțiuni pe termen lung", cât și unul „pe termen mediu”, după cum a precizat liderul de la Kiev.
Zelenski a subliniat, totodată, că SBU a înregistrat în ultimele luni cele mai bune rezultate în apărarea pozițiilor armatei ucrainene, datorită utilizării mai multor tipuri de drone. Unitățile speciale „Alpha" ale serviciului au provocat, potrivit aceluiași anunț, cele mai mari pierderi în rândul forțelor ruse.
Crimeea, în centrul strategiei militare ucrainene
Cu o zi înainte, pe 24 iunie, Zelenski declarase că operațiunea desfășurată de Forțele Armate ale Ucrainei în Crimeea a fost „clar calculată", adăugând că asistența militară promisă de aliații Kievului la summitul G7 ar permite Ucrainei să creeze rapid condițiile în care Rusia ar fi nevoită să aleagă pacea.
Forțele Armate ale Ucrainei au intensificat semnificativ atacurile asupra infrastructurii energetice și de transport din Crimeea. Ca urmare, transportul de combustibil a fost complet oprit, traversările cu feribotul prin Strâmtoarea Kerci au fost suspendate, iar circulația camioanelor grele pe Podul Crimeea a fost interzisă. Penele de curent au afectat districtele energetice din Nord-Vest, Centrul și Coasta de Sud ale peninsulei.
Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au raportat, de asemenea, distrugerea completă a podului feroviar peste Canalul Crimeii de Nord, lângă satul Razdolnoye, o facilitate utilizată pentru aprovizionarea trupelor ruse pe direcția sudică.
„Crimeea se va transforma într-o insulă”
Ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, a sintetizat situația într-o formulă directă: „Crimeea este izolată de drone. Și se pare că Crimeea se va transforma într-o insulă în viitorul apropiat.”
Comandantul Unităților de Drone ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Robert Brovdi (indicativ „Magyar”), a avertizat că peninsula va fi confruntată cu izolarea transporturilor, perturbarea sezonului turistic și o criză de resurse. În acest context, șeful Mejlis-ului tătar din Crimeea, Refat Ciubarov, i-a îndemnat pe cetățenii ruși să părăsească peninsula „cât timp Podul Kerci este încă în picioare”.