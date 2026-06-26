Zelenski a aprobat o operațiune secretă de 40 de zile pentru a forța Rusia să pună capăt războiului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 09:48

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a aprobat o operațiune de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), cu scopul declarat de a obliga Moscova să negocieze sfârșitul războiului.

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