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Șeful AIEA cere verificări „foarte amănunțite” în Iran, după război: se urmărește să nu existe un program de arme nucleare

Rafael Grossi, șeful AIEA

Rafael Grossi, șeful AIEA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 09:49

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat că este necesar un sistem de verificare „foarte amănunţit” în Iran, în urma recentelor tensiuni, pentru a garanta că țara nu dezvoltă arme nucleare.

„Obiectivul acestui acord (între SUA şi Iran) este de a garanta că nu există dezvoltare de arme nucleare în Iran. Guvernul iranian a declarat foarte clar că nu aceasta este intenţia sa”, a afirmat Grossi într-o conferinţă de presă susţinută în Japonia, potrivit AFP.

Oficialul AIEA a subliniat însă că declarațiile nu sunt suficiente pentru a asigura respectarea angajamentelor internaționale.

„Trebuie un sistem de verificare foarte amănunțit”

„Dar, desigur, intenţiile nu sunt suficiente. Trebuie să punem în aplicare un sistem de verificare foarte amănunţit cât mai curând posibil”, a adăugat Rafael Grossi.

El a precizat, de asemenea, că AIEA „abia a început” discuţiile cu Iranul în urma recentului său proiect de acord cu Statele Unite privind viitorul stocului de uraniu al Teheranului.

„Au avut loc discuţii iniţiale. Ne aşteptăm ca aceste discuţii să se accelereze în curând”, a mai spus Grossi.

Iranul neagă dezvoltarea armelor nucleare

Teheranul a negat întotdeauna că ar încerca să obţină o bombă atomică, susţinându-şi în acelaşi timp ferm dreptul său de a dezvolta un program nuclear civil complet.

Cooperarea cu AIEA, suspendată în 2025

Conform unei legi adoptate de Parlament, autorităţile iraniene au suspendat cooperarea cu AIEA în iulie 2025.

Reluarea inspecțiilor

Cu toate acestea, Teheranul a acceptat în septembrie să-i primească din nou pe inspectorii AIEA, după ce au convenit asupra unui nou cadru al inspecţiilor, iar membrii AIEA au mers de mai multe ori în Iran, inclusiv în iunie 2026 pentru a vizita centrala nucleară de la Bushehr. Ei nu au avut însă acces la siturile bombardate în timpul războiului.

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