Șeful AIEA cere verificări „foarte amănunțite” în Iran, după război: se urmărește să nu existe un program de arme nucleare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 09:49

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat că este necesar un sistem de verificare „foarte amănunţit” în Iran, în urma recentelor tensiuni, pentru a garanta că țara nu dezvoltă arme nucleare.

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