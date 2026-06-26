Temperaturi de peste 50 de grade într-un avion cu destinația Antalya. Aproape 200 de pasageri, afectați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:24

Zeci de pasageri ai unui zbor Frankfurt–Antalya au trăit momente de coșmar duminică, 21 iunie, după ce aeronava în care se aflau îmbarcați s-a transformat într-un cuptor. Aerul condiționat s-a defectat în timp ce avionul era la sol, iar temperaturile din cabină ar fi depășit 56 de grade Celsius.

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