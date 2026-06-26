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Temperaturi de peste 50 de grade într-un avion cu destinația Antalya. Aproape 200 de pasageri, afectați

Avion

Avion

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:24

Zeci de pasageri ai unui zbor Frankfurt–Antalya au trăit momente de coșmar duminică, 21 iunie, după ce aeronava în care se aflau îmbarcați s-a transformat într-un cuptor. Aerul condiționat s-a defectat în timp ce avionul era la sol, iar temperaturile din cabină ar fi depășit 56 de grade Celsius.

Zborul operat de compania SunExpress acumulase deja o întârziere din cauza unor probleme tehnice, însă cei 189 de pasageri fuseseră deja îmbarcați când situația a început să scape de sub control. Fără aer condiționat și fără o explicație clară din partea echipajului, cabina s-a supraîncălzit rapid.

56 de grade în interiorul aeronavei

„Oamenii au intrat în panică, au început să țipe. Mi-a fost teamă pentru viața mea”, a declarat o pasageră pentru un post de radio german. Un termometru ar fi indicat 56 de grade Celsius în interiorul aeronavei. Mai multe persoane au leșinat, printre cei care s-au simțit rău numărându-se și un bebeluș, potrivit mărturiilor pasagerilor, conform Fakt.

Echipajul a încercat să calmeze situația, promițând că decolarea este iminentă și că aerul condiționat va porni, însă tensiunea a continuat să crească. O pasageră acuză că nu au primit suficientă apă și că nu li s-a explicat cauza defecțiunii. Compania SunExpress susține, în schimb, că echipajul a oferit răcoritoare pasagerilor în timpul așteptării.

Intervenția autorităților

Situația a escaladat până când o pasageră a sunat la poliție. Serviciile de urgență au fost chemate în jurul orei 15:15, iar după sosirea autorităților, ușile aeronavei au fost în sfârșit deschise. Mai mulți pasageri au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Compania aeriană și-a cerut scuze, recunoscând că incidentul nu a respectat standardele sale de îngrijire a pasagerilor. Potrivit unui purtător de cuvânt SunExpress, defecțiunea a fost cauzată de o unitate auxiliară responsabilă de climatizarea la sol.

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