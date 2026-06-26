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Extern· 2 min citire
Temperaturi de peste 50 de grade într-un avion cu destinația Antalya. Aproape 200 de pasageri, afectați
Avion
Zeci de pasageri ai unui zbor Frankfurt–Antalya au trăit momente de coșmar duminică, 21 iunie, după ce aeronava în care se aflau îmbarcați s-a transformat într-un cuptor. Aerul condiționat s-a defectat în timp ce avionul era la sol, iar temperaturile din cabină ar fi depășit 56 de grade Celsius.
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