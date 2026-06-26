Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud s-a ales cu încă o condamnare: 7 ani de închisoare pentru mită

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 12:00

Un tribunal din Coreea de Sud a condamnat-o vineri pe fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee la încă șapte ani de închisoare, într-un dosar de corupție în care este acuzată că ar fi acceptat mită.

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