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Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud s-a ales cu încă o condamnare: 7 ani de închisoare pentru mită

Kim Keon Hee, soţia fostului preşedinte încarcerat Yoon Suk Yeol/ Profimedia

Kim Keon Hee, soţia fostului preşedinte încarcerat Yoon Suk Yeol/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 12:00

Un tribunal din Coreea de Sud a condamnat-o vineri pe fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee la încă șapte ani de închisoare, într-un dosar de corupție în care este acuzată că ar fi acceptat mită.

Potrivit hotărârii, Kim Keon hee, soţia fostului preşedinte destituit Yoon Suk Yeol, a fost găsită vinovată de faptul că a primit ”metale preţioase de mare valoare” în schimbul unor favoruri în cadrul unor numiri în post.

Trecutul juridic încărcat de investigații penale al fostei Prime Doamne

Kim Keon Hee nu este la prima confruntare cu Justiția, fiind vizată în ultimii ani de mai multe anchete de amploare în Coreea de Sud.

Printre acestea se numără investigațiile privind o posibilă implicare în manipularea acțiunilor companiei Deutsche Motors, precum și suspiciuni legate de acceptarea unor bunuri de lux, inclusiv o geantă Dior, aspecte care au generat controverse politice majore în spațiul public sud-coreean. În toate aceste cazuri, au existat suspiciuni și anchete, însă situația juridică a acestora a variat, unele dosare fiind încă în analiză sau contestate.

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