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Extern· 1 min citire
Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud s-a ales cu încă o condamnare: 7 ani de închisoare pentru mită
Kim Keon Hee, soţia fostului preşedinte încarcerat Yoon Suk Yeol/ Profimedia
Un tribunal din Coreea de Sud a condamnat-o vineri pe fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee la încă șapte ani de închisoare, într-un dosar de corupție în care este acuzată că ar fi acceptat mită.
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