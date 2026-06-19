Se schimbă vremea în România: revin ploile, vijeliile și grindina până pe 23 iunie

Vremea va rămâne caldă în următoarele zile, dar instabilitatea atmosferică va reveni în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Meteoplus, în perioada 20 - 23 iunie sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină de mici dimensiuni.
Fenomenele vor apărea mai ales după-amiaza și seara. Cele mai vizate zone vor fi regiunile montane, dar și vestul, centrul, sudul și estul țării, în funcție de zi. Sâmbătă, 20 iunie, norii se vor aduna temporar în a doua parte a zilei. Vor fi averse și descărcări electrice local în zonele montane și submontane, iar pe arii mai restrânse în sudul, centrul și estul țării. Ploile pot avea caracter torențial. În unele zone se pot acumula, în general, 10 - 15 l/mp, iar izolat, mai ales la munte, cantitățile pot ajunge la 20 - 25 l/mp. Vor fi condiții pentru grindină de mici dimensiuni, iar vântul se poate intensifica în timpul averselor, cu rafale de 40 - 50 km/h.
Duminică sunt așteptate averse în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia
Duminică, 21 iunie, cerul va fi variabil, dar după-amiaza și seara vor apărea din nou înnorări accentuate. Aversele însoțite de descărcări electrice vor fi mai probabile la munte, dar și în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia. Izolat, astfel de fenomene pot apărea și în Dobrogea, mai ales în prima parte a intervalului. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5 - 15 l/mp, iar local, în special în masivele sudice și vestice, pot depăși 20 - 25 l/mp. Vântul poate avea rafale de 50 - 60 km/h, iar izolat, în vest, poate ajunge la aproximativ 70 km/h.
Luni, instabilitatea se extinde în mai multe regiuni
Luni, 22 iunie, fenomenele de instabilitate atmosferică se vor extinde în a doua parte a zilei și seara. Vor fi afectate local zonele montane, Banatul, Oltenia, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nordul Munteniei și nordul Moldovei. Izolat, ploile și descărcările electrice pot apărea și în restul teritoriului. Se vor semnala averse torențiale, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15 - 20 l/mp. Pe spații mici, acumulările pot depăși 30 l/mp. Vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni, iar vântul poate avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 40 - 50 km/h.
Marți continuă ploile torențiale și descărcările electrice
Marți, 23 iunie, instabilitatea atmosferică va fi prezentă din nou, mai ales după-amiaza și seara. Vor fi perioade cu averse torențiale și descărcări electrice la munte, în regiunile sudice, centrale și estice, dar și pe suprafețe restrânse în restul țării. Cantitățile de apă pot ajunge local la 15 - 20 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp. Pe arii restrânse vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40 - 50 km/h.
Pe parcursul întregii perioade, fenomenele de instabilitate vor avea caracter local și temporar. Asta înseamnă că ploile și vijeliile nu vor apărea peste tot, dar acolo unde se vor forma pot fi intense pentru scurt timp. Cele mai frecvente episoade de vreme instabilă sunt așteptate în zonele montane, precum și în regiunile vestice, centrale și sudice ale țării. În aceste zone pot apărea ploi torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt și, izolat, grindină de mici dimensiuni.