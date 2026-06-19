Se schimbă vremea în România: revin ploile, vijeliile și grindina până pe 23 iunie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 14:58

Vremea va rămâne caldă în următoarele zile, dar instabilitatea atmosferică va reveni în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Meteoplus, în perioada 20 - 23 iunie sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

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