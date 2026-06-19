Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru. De luni până vineri, în Matinalul Realitatea Plus – VIDEO

Publicat 19 iun. 2026, 14:39 Actualizat 19 iun. 2026, 15:04 Sursă Realitatea PLUS

Sănătatea nu trebuie să fie complicată. Nu avem nevoie de termeni medicali greu de înțeles, ci de decizii simple, luate în fiecare zi. Nicole Păcuraru te așteaptă la o nouă rubrică, creată special pentru tine și familia ta.

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