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Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru. De luni până vineri, în Matinalul Realitatea Plus – VIDEO

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 14:39
Actualizat19 iun. 2026, 15:04
SursăRealitatea PLUS

Sănătatea nu trebuie să fie complicată. Nu avem nevoie de termeni medicali greu de înțeles, ci de decizii simple, luate în fiecare zi. Nicole Păcuraru te așteaptă la o nouă rubrică, creată special pentru tine și familia ta.

De luni până vineri, în Matinalul Realitatea PLUS, aducem medicina mai aproape de oameni. Sfaturi clare, rapide și verificate de specialiști, pentru ca tu să începi ziua cu energie și decizii corecte pentru corpul tău.

Realitatea Medicală. Cu Nicole Păcuraru. Doar la Realitatea PLUS. Pentru un plus de bine în viața ta!

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