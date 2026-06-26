Victorie uriașă pentru Trump. Curtea Supremă îi dă undă verde pentru două măsuri dure privind imigrația

Administrația președintelui Donald Trump a obținut două victorii importante în fața Curții Supreme a Statelor Unite în dosare care vizează politica de imigrație.
Judecătorii au permis reluarea unor măsuri privind gestionarea cererilor de azil la granița cu Mexicul și au deschis calea pentru retragerea protecției temporare acordate sutelor de mii de migranți din Haiti și Siria.
Cele două hotărâri au fost salutate de autoritățile americane responsabile de securitatea frontierelor, însă au generat reacții critice din partea Partidului Democrat și a organizațiilor care apără drepturile imigranților.
Curtea Supremă permite reluarea restricțiilor privind cererile de azil
Una dintre deciziile pronunțate de Curtea Supremă oferă administrației Trump posibilitatea de a reintroduce politica prin care autoritățile de la frontiera cu Mexicul pot limita sau amâna procesarea cererilor de azil atunci când punctele de trecere sunt considerate suprasolicitate.
Hotărârea a fost adoptată cu șase voturi pentru și trei împotrivă. În același timp, judecătorii au anulat decizia unei instanțe inferioare care blocase această practică.
Măsura fusese introdusă inițial în timpul administrației Obama și a fost extinsă ulterior în primul mandat al lui Donald Trump. Ea stabilește un număr limitat de persoane care pot depune zilnic cereri de azil la frontieră.
Susținătorii și criticii măsurii au poziții opuse
Organizațiile care contestă această politică susțin că limitarea accesului la procedura de azil a contribuit la apariția unei crize umanitare. Potrivit acestora, mii de migranți au fost nevoiți să trăiască în adăposturi improvizate și în condiții nesigure, în așteptarea posibilității de a-și depune cererile.
De cealaltă parte, administrația Trump argumentează că restricțiile sunt necesare pentru gestionarea numărului tot mai mare de persoane care solicită azil la frontiera sudică a Statelor Unite.
Protecția temporară pentru migranți din Haiti și Siria poate fi retrasă
Într-o a doua hotărâre, Curtea Supremă a permis administrației Trump să înceteze statutul de protecție temporară acordat unui număr mare de migranți proveniți din Haiti și Siria.
Decizia deschide calea pentru retragerea protecției umanitare de care beneficiază peste 350.000 de cetățeni haitieni și aproximativ 6.100 de cetățeni sirieni, statut care îi proteja până acum împotriva expulzării din Statele Unite.
Departamentul pentru Securitate Internă salută hotărârea
James Percival, consilier juridic general al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, a apreciat decizia Curții Supreme și a declarat că aceasta „oferă un instrument important pentru a continua asigurarea securităţii frontierei sudice”.
Reacții critice și proteste în Ohio
Cele două hotărâri au fost criticate de reprezentanții Partidului Democrat și de organizațiile care activează în sprijinul imigranților, care consideră că măsurile afectează persoane vulnerabile și limitează accesul la protecția umanitară.
După anunțarea deciziilor, în orașul Springfield, din statul Ohio, au avut loc manifestații de solidaritate cu comunitatea haitiană, participanții exprimându-și opoziția față de retragerea statutului de protecție temporară pentru migranții afectați.