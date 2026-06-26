Protecția refugiaților ucraineni din UE, propusă până în 2028. Bărbații apți de luptă ar putea pierde accesul la acest statut

Comisia Europeană propune prelungirea protecției temporare acordate refugiaților ucraineni până în martie 2028, însă noul plan introduce și o schimbare majoră. Pentru prima dată de la declanșarea războiului din Ucraina, anumite categorii de cetățeni ucraineni ar putea fi excluse de la acest mecanism de protecție.
Măsura urmează să fie analizată și aprobată de statele membre ale Uniunii Europene și vizează milioane de persoane care beneficiază în prezent de acest statut.
Comisia Europeană vrea prelungirea protecției temporare cu încă un an
Executivul european a propus ca mecanismul de protecție temporară destinat refugiaților ucraineni să fie extins până în luna martie 2028.
Potrivit Comisiei Europene, războiul din Ucraina continuă fără perspective clare de încheiere, motiv pentru care sprijinul acordat persoanelor refugiate trebuie menținut.
„Pe măsură ce războiul continuă, susținerea noastră trebuie să continue și ea”, a declarat comisarul european pentru Migrație, Magnus Brunner.
În prezent, peste 4,4 milioane de cetățeni ucraineni beneficiază de protecție temporară în Uniunea Europeană, cei mai mulți fiind stabiliți în Germania, Polonia și Cehia.
Schimbare importantă: excepție pentru bărbații aflați la vârsta de recrutare
Noua propunere aduce însă o modificare fără precedent.
Comisia Europeană propune ca bărbații ucraineni aflați la vârsta la care pot fi încorporați și care depun pentru prima dată o cerere de protecție temporară după intrarea în vigoare a noilor reguli să nu mai poată beneficia automat de acest statut.
Este prima dată când Executivul european introduce o astfel de excepție în cadrul mecanismului creat după invazia Rusiei din februarie 2022.
Întrebat dacă această prevedere ar putea fi considerată discriminatorie, comisarul european Magnus Brunner a respins criticile.
„Cu siguranță nu. Acesta este un lucru pe care ucrainenii ni l-au cerut să-l facem”, a afirmat oficialul european.
Protecția temporară, prelungită anual din 2022
Mecanismul de protecție temporară a fost activat de Uniunea Europeană în primăvara anului 2022, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina.
Statutul le oferă refugiaților drept de ședere, acces la piața muncii, servicii medicale, educație și alte forme de sprijin în statele membre ale Uniunii Europene.
Dacă propunerea va fi aprobată, aceasta va reprezenta cea de-a cincea prelungire consecutivă a sistemului de protecție.
Statele membre discută deja viitorul refugiaților ucraineni
În paralel cu extinderea protecției, Comisia Europeană încurajează statele membre să pregătească soluții pe termen lung pentru persoanele care aleg să rămână în Uniunea Europeană.
Totodată, Bruxelles-ul susține că trebuie analizate și condițiile în care, atunci când situația de securitate o va permite, vor putea începe primele întoarceri voluntare ale refugiaților în Ucraina.
Propunerea urmează să fie discutată de guvernele statelor membre, care vor decide dacă noul cadru legislativ va intra în vigoare în forma prezentată de Comisia Europeană.