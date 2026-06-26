Protecția refugiaților ucraineni din UE, propusă până în 2028. Bărbații apți de luptă ar putea pierde accesul la acest statut

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iun. 2026, 19:42

Comisia Europeană propune prelungirea protecției temporare acordate refugiaților ucraineni până în martie 2028, însă noul plan introduce și o schimbare majoră. Pentru prima dată de la declanșarea războiului din Ucraina, anumite categorii de cetățeni ucraineni ar putea fi excluse de la acest mecanism de protecție.

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