Incendiu puternic în Bolintin Vale: două gospodării au fost cuprinse de flăcări

Un incendiu de proporții a izbucnit în orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu, afectând două gospodării și mobilizând un important dispozitiv de intervenție al pompierilor. O femeie în vârstă de 39 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital după ce a suferit un atac de panică în timpul evenimentului.
Intervenție de amploare a pompierilor din Giurgiu și București-Ilfov
Alarma a fost dată în cursul după-amiezii, când flăcările s-au extins rapid în două proprietăți din Bolintin Vale. Pentru limitarea dezastrului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, Secției Mihăilești, Gărzii de Intervenție Roata de Jos și Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.
La fața locului au intervenit cinci autospeciale de stingere, o autospecială de lucru și salvare de la înălțime, o cisternă pentru alimentarea cu apă și un echipaj SMURD.
Flăcările au distrus locuințe și anexe gospodărești
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent la o locuință și la bunurile aflate în interiorul acesteia, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. De asemenea, o anexă gospodărească era cuprinsă de flăcări, iar focul se propagase deja la acoperișul și la o altă casă cu etaj, afectând aproximativ 150 de metri pătrați.
În cea de-a doua gospodărie, incendiul a cuprins o construcție anexă și bunurile depozitate în interior, pe o suprafață estimată la circa 250 de metri pătrați.
O femeie a fost transportată la spital
În timpul intervenției, o femeie de 39 de ani a suferit un puternic atac de panică, fiind asistată de echipajul SMURD prezent la fața locului. După acordarea primului ajutor, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații și monitorizare medicală.
Pompierii au salvat alte locuințe din calea flăcărilor
Datorită intervenției rapide și coordonate a echipajelor, incendiul a fost împiedicat să se extindă la restul casei cu etaj afectate parțial de foc, precum și la alte trei imobile aflate în imediata apropiere.
Salvatorii au acționat timp de mai multe ore pentru lichidarea focarelor și înlăturarea oricărui risc de reaprindere.
Scurtcircuitul, cauza probabilă a incendiului
Primele concluzii ale specialiștilor indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit electric. Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.