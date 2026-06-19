Incendiu puternic în Bolintin Vale: două gospodării au fost cuprinse de flăcări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 iun. 2026, 21:07

Un incendiu de proporții a izbucnit în orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu, afectând două gospodării și mobilizând un important dispozitiv de intervenție al pompierilor. O femeie în vârstă de 39 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital după ce a suferit un atac de panică în timpul evenimentului.

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