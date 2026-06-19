Două accidente produse aproape simultan pe DN5, Giurgiu - București. Șase mașini implicate și două persoane transportate la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 iun. 2026, 20:12

Traficul pe DN5 a fost afectat după producerea a două accidente rutiere aproape simultane în zona localității Plopșoru, județul Giurgiu. În total, șase autoturisme au fost implicate în cele două evenimente, iar două persoane, printre care și un copil, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

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