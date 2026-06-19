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Două accidente produse aproape simultan pe DN5, Giurgiu - București. Șase mașini implicate și două persoane transportate la spital

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 iun. 2026, 20:12

Traficul pe DN5 a fost afectat după producerea a două accidente rutiere aproape simultane în zona localității Plopșoru, județul Giurgiu. În total, șase autoturisme au fost implicate în cele două evenimente, iar două persoane, printre care și un copil, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Două coliziuni pe ambele sensuri de circulație ale DN5

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, cele două accidente s-au produs în afara localității Plopșoru, unul pe sensul de mers către Giurgiu, iar celălalt pe direcția de deplasare către București.

La locul incidentelor au intervenit de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Giurgiu, cu o autospecială de stingere echipată pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, au fost mobilizate cinci ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță și echipaje ale Poliției.

Minoră de 8 ani și mama sa, transportate la spital

La sosirea forțelor de intervenție, pompierii au constatat că patru autoturisme erau implicate în accidentul produs pe sensul către Giurgiu, iar alte două vehicule în cel de pe sensul opus.

În urma impacturilor, o fetiță în vârstă de opt ani și mama acesteia, în vârstă de 53 de ani, au fost evaluate medical la fața locului și ulterior transportate la spital de către un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță pentru investigații suplimentare.

Alte patru persoane au refuzat transportul la spital

Pe lângă cele două victime care au ajuns la unitatea medicală, alte patru persoane implicate în accidente au fost monitorizate de echipajele de prim ajutor. După evaluarea stării de sănătate, acestea au refuzat transportul la spital.

Intervenția salvatorilor s-a concentrat și pe prevenirea izbucnirii unor incendii, fiind luate toate măsurile necesare pentru siguranța participanților la trafic și a persoanelor implicate.

Cauzele exacte care au dus la producerea celor două accidente urmează să fie stabilite de polițiști, care au deschis cercetări pentru clarificarea împrejurărilor în care s-au produs coliziunile.

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