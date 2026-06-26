Caz revoltător în SUA: Un copil care avea 116 kilograme, la 7 ani, a murit. Părinții lui, acuzați de omor din culpă

Obezitatea extremă provoacă o tragedie în SUA: un copil de 7 ani și 116 kilograme a murit de insuficiență cardiacă. În această săptămână, părinții băiatului au fost arestați și puși sub acuzare pentru omor, declanșând o dezbatere națională privind neglijarea medicală a minorilor.
O anchetă de o cruzime rară zguduie statul Michigan, după ce doi părinți au fost trimiși în spatele gratiilor pentru moartea fiului lor în vârstă de doar 7 ani. Damien O’Brien (40 de ani) și soția sa, Jessica O’Brien (41 de ani), din localitatea Flint Township, nu sunt acuzați doar de omor, ci și de tortură și abuz sever asupra unui minor. Victima, micuțul Casper, a trăit complet izolat de lume, fără a fi înscris vreodată la școală și fiind consultat de un medic o singură dată în întreaga sa viață.
Procurorii americani descriu cazul ca pe o formă extremă de suferință provocată prin abandon medical și nepăsare. Potrivit publicației New York Post, autoritățile au fost alertate pe 4 noiembrie 2025 printr-un apel de urgență la 911, care anunța că un copil se află în stare critică în locuința familiei. Deși a fost transportat de urgență la spital, băiatul a murit la scurt timp după internare.
Raportul legiștilor: Inima minorului a cedat sub greutatea extremă
Autopsia a dezvăluit detalii șocante despre starea de sănătate a copilului. Casper suferea de cardiomiopatie dilatativă, o boală gravă a inimii care provoacă insuficiență cardiacă, afecțiunea fiind accelerată fatal de o obezitate morbidă.
La momentul decesului, la o înălțime de doar 1,27 metri, băiatul cântărea uluitoarea greutate de 116 kilograme. Pentru a înțelege dimensiunea neglijării, medicii explică faptul că un copil de 7 ani cu o asemenea înălțime ar trebui să cântărească, în condiții normale, între 23 și 33 de kilograme. Procurorul de caz a subliniat că băiatul nu a avut niciodată un pediatru care să îi monitorizeze greutatea sau evoluția.
Priorități revoltătoare: Au chemat veterinarul pentru câine, dar au ignorat agonia fiului
Ceea ce face cazul și mai revoltător este faptul că familia nu se confrunta cu lipsuri financiare. Tatăl avea un loc de muncă stabil și bine plătit, iar copiii beneficiau de asigurare medicală completă, pe care părinții au refuzat pur și simplu să o folosească. Anchetatorii au descoperit că în dimineața în care Casper a intrat în agonie și a murit, părinții au contactat un medic veterinar pentru a programa o consultație pentru câinele familiei, ignorând complet starea critică a fiului lor.
Locuința în care trăiau cei doi soți a fost descrisă de polițiști ca fiind un focar mizerabil, plin de obiecte acumulate excesiv. În aceeași casă se afla și sora mai mică a lui Casper, în vârstă de 5 ani.
Copii „invizibili” pentru sistemul social și de educație
Procurorii au atras atenția asupra unui alt aspect alarmant: ambii copii erau practic inexistenți în evidențele oficiale ale statului. Ei nu fuseseră înregistrați în sistemul de învățământ, nu fuseseră vaccinați sau duși la controale de rutină, motiv pentru care Serviciile de Protecție a Copilului nu au avut nicio suspiciune până la producerea tragediei.
În prezent, Damien și Jessica O’Brien sunt reținuți în penitenciarul din comitatul Genesee, judecătorii refuzând eliberarea lor pe cauțiune din cauza gravității faptelor. Cei doi urmează să apară din nou în fața instanței pe data de 2 iulie 2026, unde riscă închisoarea pe viață.