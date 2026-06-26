Dramă pentru o mamă de 29 de ani: a fost tratată pentru gastrită, însă avea cancer în stadiul IV. Fiul ei riscă să rămână fără ambii părinți

O tânără mamă din Marea Britanie trăiește o adevărată dramă după ce, la doar 29 de ani, a fost diagnosticată cu o formă avansată de cancer, la câteva luni după ce medicii i-ar fi spus că simptomele de care suferea erau cauzate doar de gastrită. Femeia susține că întârzierile în stabilirea diagnosticului au permis bolii să evolueze, iar acum luptă pentru propria viață și pentru viitorul fiului său, care și-a pierdut deja tatăl în copilărie.
A învins cancerul o dată, însă boala a revenit agresiv
Candice Powell fusese diagnosticată cu cancer de col uterin în anul 2019 și a urmat un tratament complex. După mai multe luni de luptă, medicii i-au comunicat în 2020 că boala intrase în remisie, iar tânăra și-a reluat viața normală.
Alături de sora sa, aceasta își dezvoltase o afacere și spera să lase în urmă perioada dificilă prin care trecuse. Totul s-a schimbat însă anul trecut, când au apărut dureri puternice, stări de greață și episoade repetate de vărsături.
Medicii i-ar fi spus că suferă de gastrită
În luna mai 2025, Candice s-a prezentat la spital din cauza simptomelor persistente. Potrivit relatării sale, în urma unor investigații, inclusiv o tomografie, medicii au concluzionat că ar suferi de gastrită și au externat-o.
Cum starea sa de sănătate s-a agravat, femeia s-a întors la spital în luna iulie. Ea afirmă că, și de această dată, a fost trimisă acasă, fiind asigurată că nu există motive serioase de îngrijorare.
„Când am aflat adevăratul diagnostic, a fost un șoc. M-am simțit dezamăgită. Tot ce îmi doream era să fiu alături de fiul meu și să îl protejez. El a trecut deja prin pierderea tatălui său”, a declarat tânăra pentru publicația The Mirror.
Cancerul a ajuns în stadiul IV
Ulterior, investigațiile suplimentare au arătat că boala revenise într-o formă mult mai agresivă. Medicii au diagnosticat-o cu cancer în stadiul IV, după ce afecțiunea se extinsese în mai multe zone ale organismului.
În luna noiembrie, Candice a fost supusă unei intervenții chirurgicale complexe într-un spital din Londra, unde medicii au îndepărtat o tumoră care crescuse semnificativ.
Spitalul analizează cazul
Reprezentanții unității medicale unde femeia susține că a fost evaluată inițial au transmis că au luat legătura cu pacienta și că vor continua dialogul cu aceasta pentru a clarifica împrejurările în care a fost tratată.
Între timp, Candice Powell continuă tratamentul și lupta împotriva bolii, având o singură dorință: să rămână alături de fiul său și să îi poată oferi sprijinul de care are nevoie după pierderea tatălui.