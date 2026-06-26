Dramă pentru o mamă de 29 de ani: a fost tratată pentru gastrită, însă avea cancer în stadiul IV. Fiul ei riscă să rămână fără ambii părinți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iun. 2026, 22:52

O tânără mamă din Marea Britanie trăiește o adevărată dramă după ce, la doar 29 de ani, a fost diagnosticată cu o formă avansată de cancer, la câteva luni după ce medicii i-ar fi spus că simptomele de care suferea erau cauzate doar de gastrită. Femeia susține că întârzierile în stabilirea diagnosticului au permis bolii să evolueze, iar acum luptă pentru propria viață și pentru viitorul fiului său, care și-a pierdut deja tatăl în copilărie.

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