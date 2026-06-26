Schimbare radicală în Orientul Mijlociu. Planul Omanului pentru taxarea navelor comerciale care trec prin Strâmtoarea Ormuz

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 23:10

Omanul avertizează oficial Uniunea Europeană că Strâmtoarea Ormuz nu va mai reveni niciodată la realitatea de dinaintea războiului, punând în pericol rutele globale de aprovizionare. Conform unor surse citate de Bloomberg, autoritățile de la Muscat au transmis liderilor europeni că noua ordine geopolitică din regiune ar putea include taxarea obligatorie a tuturor navelor comerciale care tranzitează acest punct maritim strategic, o măsură ce riscă să scumpească masiv transportul de petrol și gaze.

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