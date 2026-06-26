Negocieri contracronometru la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan presează partidele cu desemnarea premierului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 16:58

Negocierile politice de la Palatul Cotroceni se poartă la foc automat în această seară, în condițiile în care astăzi se împlinește termenul-limită impus de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a somat liderii partidelor politice să ajungă rapid la un consens și să stabilească din timp formula de sprijin pentru un viitor guvern minoritar.

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