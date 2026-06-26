Negocieri contracronometru la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan presează partidele cu desemnarea premierului

Negocierile politice de la Palatul Cotroceni se poartă la foc automat în această seară, în condițiile în care astăzi se împlinește termenul-limită impus de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a somat liderii partidelor politice să ajungă rapid la un consens și să stabilească din timp formula de sprijin pentru un viitor guvern minoritar.
Dacă partidele chemate la discuții vor reuși să definească o majoritate de vot, președintele ar putea anunța desemnarea noului prim-ministru chiar în cursul acestei seri, susțin surse politice.
Presiunea timpului: Șeful statului pleacă sâmbătă din țară
Timpul rămas la dispoziția negociatorilor este extrem de scurt. Președintele Nicușor Dan urmează să plece sâmbătă într-o vizită oficială în afara țării, motiv pentru care emiterea decretului de desemnare trebuie rezolvată până la finalul săptămânii.
În acest context de criză, liderii politici sunt obligați să își urgenteze nominalizările și să lase la o parte divergențele, o decizie finală fiind așteptată chiar în orele următoare, înainte ca șeful statului să părăsească Capitala.
Tensiunea politică atinge cote maxime vineri seară, la Palatul Cotroceni. Începând cu ora 18:00, președintele Nicușor Dan îi primește la consultări pe liderii partidelor politice: Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian. Discuțiile sunt considerate cruciale pentru deblocarea crizei guvernamentale, în condițiile în care scena politică este împărțită în acest moment în două tabere cu viziuni complet diferite.
Convocarea comună reprezintă o ultimă încercare a șefului statului de a forța un numitor comun. Până în acest moment, formațiunile politice nu au reușit să ajungă la un consens și nici nu au prezentat acordul scris pe care președintele l-a solicitat în mod expres pentru a valida sprijinul parlamentar.
Două tabere, două propuneri: Grindeanu versus Mureșan pentru Palatul Victoria
Miza principală a negocierilor de la această oră este obținerea unei nominalizări unice pentru funcția de prim-ministru, însă pozițiile partidelor sunt clar polarizate:
Tabăra PSD: Social-democrații își mențin poziția și îl propun oficial pe Sorin Grindeanu pentru a prelua șefia Guvernului.
Coaliția PNL - USR - UDMR: De cealaltă parte, partidele de centru-dreapta și minoritățile naționale au votat, în cursul zilei de vineri, o strategie comună, oferindu-și susținerea pentru europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Decizia finală privind desemnarea premierului se află acum exclusiv în mâinile președintelui României. Nicușor Dan trebuie să evalueze care dintre cele două propuneri are șanse reale de a strânge o majoritate și de a trece un nou Cabinet prin Parlament, într-un timp cât mai scurt.