Decizie de ultimă oră: 200 de milioane de euro din PNRR merg la privat

Guvernul a deblocat vineri 200 de milioane de euro din PNRR pentru companiile românești. Prin aprobarea a două memorandumuri, Executivul operaționalizează rapid fondurile care vor fi injectate în sectorul privat sub formă de instrumente financiare dedicate dezvoltării.
Guvernul modifică acordul cu BEI pentru a evita pierderea banilor europeni
Potrivit Executivului, primul memorandum adoptat vizează semnarea unui act adițional la contractul de finanțare încheiat în martie 2022 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Banca Europeană de Investiții (BEI).
Acest acord inițial viza un Fond de Fonduri dedicat digitalizării și acțiunilor climatice. Noul act adițional va permite însă deblocarea rapidă a celor 200 de milioane de euro, după ce autoritățile române au obținut aprobarea Comisiei Europene pentru modificarea PNRR încă din anul 2025. Scopul acestei mutări strategice este alinierea resurselor la prioritățile europene de stimulare a investițiilor productive.
Garanțiile pentru firmele private cresc la 500 de milioane de euro
Al doilea memorandum aprobat de Guvern reglementează exact traseul banilor prin intermediul programului european InvestEU. Concret, România va semna un nou acord de contribuție cu Comisia Europeană pentru a majora bugetul alocat subinvestiției „Garanția de portofoliu pentru reziliență”.
Prin această decizie, plafonul de garantare pentru firmele private crește de la 300 de milioane de euro la jumătate de miliard de euro. Suma suplimentară de 200 de milioane de euro provine chiar de la Fondul de Fonduri gestionat de BEI, unde exista un risc real de dezangajare – adică de pierdere definitivă a banilor din cauza neutilizării lor la timp.
Acces mai simplu la credite și risc redus de pierdere a fondurilor
Prin această reorganizare a fondurilor din PNRR, Guvernul urmărește trei obiective majore: utilizarea mai eficientă a banilor europeni, reducerea birocrației și eliminarea riscului de a trimite sume înapoi la Bruxelles.
În plus, măsura va sprijini direct sectorul privat românesc. Firmele vor avea un acces mult mai facil la finanțări destinate investițiilor productive și capitalului de lucru, elemente esențiale pentru creșterea rezilienței întregii economii naționale. Executivul a subliniat că semnarea noului acord cu partenerii europeni este un pas critic pentru a pune acești bani în mișcare cât mai repede și cu un impact economic maxim.