Decizie de ultimă oră: 200 de milioane de euro din PNRR merg la privat

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 16:08

Guvernul a deblocat vineri 200 de milioane de euro din PNRR pentru companiile românești. Prin aprobarea a două memorandumuri, Executivul operaționalizează rapid fondurile care vor fi injectate în sectorul privat sub formă de instrumente financiare dedicate dezvoltării.

Distribuie articolul