Te-ai plictisit de Mamaia și Dubai? Atunci poti să-ți faci vacanța în...spațiu!

Pentru cei cu bani care nu se mai simt atrași de Mamaia, iar Dubaiul a devenit mult prea banal, există o nouă modalitate să-și cheltuie banii: vacanțe petrecute în spațiu!
De la Dennis Tito la zborurile comerciale: Un sfert de secol de turism spațial
Turismul spațial nu mai aparține doar domeniului science-fiction. La un sfert de secol după ce primul turist a ajuns pe orbită, companiile private investesc masiv în acest sector. Tot mai mulți oameni cu averi impresionante sunt dispuși să plătească milioane de dolari pentru câteva minute sau chiar câteva zile petrecute în afara Pământului.
Povestea a început în anul 2001, când antreprenorul american Dennis Tito a plătit aproximativ 20 de milioane de dolari pentru un zbor către Stația Spațială Internațională (ISS) la bordul unei capsule rusești Soyuz, devenind primul turist spațial din lume. La revenirea pe Pământ, după aterizarea în stepele din Kazahstan, Tito a descris experiența în doar câteva cuvinte: „Au fost opt zile de euforie”.
Astăzi, interesul pentru turismul spațial este din nou în creștere, alimentat atât de succesul misiunii Artemis II a NASA, cât și de entuziasmul din jurul companiei SpaceX. Dacă în urmă cu 25 de ani astfel de călătorii păreau imposibile pentru publicul larg, în prezent piața este dominată de giganți privați precum Virgin Galactic, Blue Origin și SpaceX. Până acum, aproximativ 140 de persoane au ajuns în spațiu în calitate de turiști, cele mai multe alegând zborurile suborbitale, care oferă câteva minute de imponderabilitate înainte de întoarcerea pe Pământ.
Cât costă un bilet spre stele prin Virgin Galactic
Virgin Galactic este în prezent unul dintre principalii operatori din acest domeniu. Experiența oferită de companie durează în jur de 90 de minute, iar pasagerii ajung în apropierea liniei Kármán — limita oficială dintre atmosfera terestră și spațiu, aflată la circa 100 de kilometri altitudine. Înainte de lansare, participanții urmează un program de pregătire de trei zile, care include evaluări medicale, antrenament fizic și briefinguri dedicate misiunii. Una dintre persoanele care a participat la un zbor de test, Jamila Gilbert, a descris momentul trăit: „Când evadezi din atmosferă, te trezești dintr-odată în cel mai liniștit loc în care ai fost vreodată”.
Prețul unei astfel de experiențe a crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă primele bilete costau 200.000 de dolari, un loc la bordul unei nave Virgin Galactic ajunge acum la 750.000 de dolari. Cu toate acestea, compania are deja aproximativ 650 de persoane înscrise pe lista de așteptare din peste 60 de țări și estimează că va transporta sute de pasageri anual începând cu perioada următoare.
Strategiile diferite ale companiilor Blue Origin și SpaceX
Compania Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a realizat până în prezent 38 de zboruri suborbitale și a transportat în spațiu 92 de persoane cu racheta reutilizabilă New Shepard. Spre deosebire de competitorii lor, lansările Blue Origin au loc pe verticală și durează aproximativ 11 minute. Totuși, compania a anunțat suspendarea temporară a programului dedicat turiștilor pentru a-și concentra resursele asupra dezvoltării unor proiecte pentru NASA, inclusiv a unui lander lunar și a unei rachete orbitale.
În schimb, SpaceX mizează pe experiențe mult mai complexe și de lungă durată. Pasagerii companiei lui Elon Musk pot petrece între trei și șase zile pe orbită la bordul capsulei Crew Dragon, însă perioada de pregătire este mult mai riguroasă și poate dura până la nouă luni. Costurile sunt pe măsură: o astfel de misiune privată ajunge la aproximativ 200 de milioane de dolari pentru un echipaj format din patru persoane.
Există și varianta zborurilor organizate prin intermediul Axiom Space, companie care utilizează rachetele SpaceX pentru a transporta turiști direct pe Stația Spațială Internațională. În acest caz, un loc costă între 55 și 65 de milioane de dolari, iar șederea pe ISS se poate prelungi până la două săptămâni.
Viitorul industriei și primele stații spațiale private
Pe măsură ce NASA pregătește retragerea definitivă a Stației Spațiale Internaționale până la finalul acestui deceniu, industria privată caută deja soluții pentru a umple golul lăsat în urmă.
Companii precum Axiom dezvoltă în mod activ proiecte pentru construirea primei stații spațiale complet comerciale. Această tranziție către avanposturi private pe orbită ar putea transforma turismul spațial într-o industrie mult mai stabilă, mai extinsă și, pe termen lung, mult mai accesibilă pentru următoarele generații de exploratori.