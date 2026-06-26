Lia Olguța Vasilescu, ironii la adresa USR: „Nu pleacă de la putere nici dacă dau cu apă fiartă!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 21:19

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat o replică extrem de ironică la adresa partidelor de dreapta, după ce PNL și USR au blocat numirea lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Folosind o expresie celebră din trecutul useriștilor, liderul PSD a taxat dur refuzul opoziției de a renunța la funcții, în contextul eșecului total al negocierilor de la Palatul Cotroceni.

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