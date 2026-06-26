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Lia Olguța Vasilescu, ironii la adresa USR: „Nu pleacă de la putere nici dacă dau cu apă fiartă!”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 21:19

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat o replică extrem de ironică la adresa partidelor de dreapta, după ce PNL și USR au blocat numirea lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Folosind o expresie celebră din trecutul useriștilor, liderul PSD a taxat dur refuzul opoziției de a renunța la funcții, în contextul eșecului total al negocierilor de la Palatul Cotroceni.

Tensiunile de pe scena politică au escaladat rapid în seara de 26 iunie 2026, imediat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat eșecul total al negocierilor de la Palatul Cotroceni. În timp ce discuțiile pentru desemnarea unui nou premier s-au blocat din cauza refuzului partidelor de dreapta de a susține un guvern minoritar condus de PSD, liderii social-democrați au lansat o serie de atacuri dure și ironice la adresa partenerilor de dialog.

Lia Olguța Vasilescu a taxat dur încăpățânarea celor de la USR de a nu ceda la negocieri, publicând pe pagina sa de Facebook un mesaj extrem de ironic: „Nu plecăm de la guvernare nici dacă dau cu apă fiartă pe noi! - USR dixit!”.

La scurt timp, primarul Craiovei a distribuit și poziția oficială a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru a întări ideea că blocul de dreapta este de vină pentru prelungirea crizei. În mesajul său, Grindeanu lansa acuzații grave la adresa fostei coaliții, afirmând răspicat că „PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”.

Declarațiile celor doi lideri PSD vin să confirme ruptura definitivă dintre stânga și dreapta, transformând eșecul de la Cotroceni într-un război politic total din cauza căruia România rămâne, în continuare, fără un guvern cu drepturi depline.

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