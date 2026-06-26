Întâlnirea „guvernului paralel” înainte de negocierile de la Cotroceni: Siegfried și prietenii

Cu doar câteva ore înainte de consultările oficiale convocate de președintele Nicușor Dan, tabăra de centru-dreapta și-a „anunțat” prezența. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea de premier a coaliției PNL-USR-UDMR, s-a întâlnit într-un cadru restrâns cu liderul liberal Ilie Bolojan, cu președintele USR, Dominic Fritz, dar și cu ministra de Externe de la USR, Oana Țoiu, dând semnalul creării unui veritabil „guvern paralel” înainte ca șeful statului să apuce măcar să se pronunțe asupra nominalizării sale.
Întâlnirea, deși ambalată în mesaje publice optimiste despre „modernizarea și reformarea României”, trădează o grabă suspectă și o încercare de a pune presiune directă pe președintele României. Prin afișarea unei înțelegeri gata parafate în spatele ușilor închise, Mureșan și liderii care îl susțin încearcă să plaseze Cotroceniul în fața unui fapt împlinit, ignorând realitatea politică extrem de fragmentată și lipsa unui acord scris asumat în Parlament.
Mesaje triumfaliste pe rețelele sociale în plină criză politică
În loc să trateze negocierile cu sobrietatea cerută de o criză guvernamentală, Siegfried Mureșan a ales să își promoveze întâlnirea pe un ton de campanie electorală, vorbind despre proiecte pe termen lung, deși stabilitatea unui viitor executiv atârnă în acest moment de un fir de ață.
„Vrem modernizarea și reformarea României și vom lucra împreună pentru acest obiectiv mult timp de acum înainte”, a fost mesajul transmis de Mureșan, o declarație privită cu scepticism de analiștii politici.
Această abordare este taxată de critici drept o aroganță politică prematură. În condițiile în care PSD îl împinge în față pe Sorin Grindeanu, iar partidele din arcul de dreapta nu au demonstrat încă matematic că dețin o majoritate stabilă, lansarea în promisiuni pe termen lung este considerată o dovadă de deconectare de la realitatea dură din Parlament.
Îl vor convinge Mureșan și Bolojan pe președinte?
Această strategie a „faptului împlinit”, aplicată de axa Mureșan-Bolojan-Fritz, riscă să inflameze și mai mult spiritele la consultările de la ora 18:00. Președintele Nicușor Dan a cerut imperativ un acord scris și o formulă clară de guvernare, cerințe pe care blocul de dreapta a încercat să le suplinească printr-o fotografie de grup și declarații politice de intenție.
Rămâne de văzut dacă președintele va ceda în fața acestei strategii de PR politic sau dacă va taxa partizanatul prematur al lui Siegfried Mureșan, obligându-l să se întoarcă la masa negocierilor cu toate partidele parlamentare, nu doar cu aliații săi tradiționali.