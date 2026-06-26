Întâlnirea „guvernului paralel” înainte de negocierile de la Cotroceni: Siegfried și prietenii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 17:31

Cu doar câteva ore înainte de consultările oficiale convocate de președintele Nicușor Dan, tabăra de centru-dreapta și-a „anunțat” prezența. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea de premier a coaliției PNL-USR-UDMR, s-a întâlnit într-un cadru restrâns cu liderul liberal Ilie Bolojan, cu președintele USR, Dominic Fritz, dar și cu ministra de Externe de la USR, Oana Țoiu, dând semnalul creării unui veritabil „guvern paralel” înainte ca șeful statului să apuce măcar să se pronunțe asupra nominalizării sale.

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