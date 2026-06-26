Premierul lui Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan: „PNL nu a spus niciodată că îl susține pe Grindeanu”

Publicat 26 iun. 2026, 20:07 Actualizat 26 iun. 2026, 20:09

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea de premier a lui Ilie Bolojan, îl contrazice pe președintele Nicuor Dan, și afirmă că PNL nu a declarat niciodată că îl va susține pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier.

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