Premierul lui Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan: „PNL nu a spus niciodată că îl susține pe Grindeanu”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea de premier a lui Ilie Bolojan, îl contrazice pe președintele Nicuor Dan, și afirmă că PNL nu a declarat niciodată că îl va susține pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier.
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea de premier a coaliției de dreapta, a lansat un atac dur la adresa PSD și a candidatului social-democrat la șefia Guvernului, Sorin Grindeanu. Declarația vine în plin blocaj politic, imediat după eșecul consultărilor de la Palatul Cotroceni, și confirmă că liberalii refuză categoric să cedeze în fața președintelui Nicușor Dan și a social-democraților.
Mureșan a taxat dur pretențiile PSD de a conduce un guvern monocolor fără a oferi garanții partenerilor politici și a reafirmat că blocul de dreapta deține singura soluție reală pentru modernizarea țării.
„Nu ne facem datoria față de Sorin Grindeanu, ci față de români”
Redăm în continuare cea mai mare parte a declarației liderului politic, care explică poziția de neclintit a liberalilor la masa negocierilor:
„Partidul Național Liberal nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD.
Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe. Tocmai de aceea, noi avem o soluție capabilă să rezolve problemele României.
Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD? Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu.”
Prin această luare de poziție, Siegfried Mureșan barează definitiv încercarea președintelui Nicușor Dan de a impune o rotativă guvernamentală în care PSD să preia primul conducerea Executivului. Blocajul rămâne total, iar perspectivele instalării unui nou guvern până la finalul săptămânii au fost complet anulate de refuzul partidelor de a ceda din pretențiile inițiale.