Româncă, acuzată că a otrăvit doi bărbați în Marea Britanie. Acționa alături de iubitul său

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 22:23

O româncă în vârstă de 31 de ani este cercetată de autoritățile din Marea Britanie într-un dosar complex, în care este acuzată că, împreună cu partenerul său, ar fi pus la cale o schemă prin care mai mulți bărbați erau drogați și apoi jefuiți. Potrivit anchetatorilor britanici, doi dintre aceștia și-au pierdut viața, iar alți doi ar fi supraviețuit după ce li s-ar fi administrat aceeași substanță.

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