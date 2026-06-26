Româncă, acuzată că a otrăvit doi bărbați în Marea Britanie. Acționa alături de iubitul său

O româncă în vârstă de 31 de ani este cercetată de autoritățile din Marea Britanie într-un dosar complex, în care este acuzată că, împreună cu partenerul său, ar fi pus la cale o schemă prin care mai mulți bărbați erau drogați și apoi jefuiți. Potrivit anchetatorilor britanici, doi dintre aceștia și-au pierdut viața, iar alți doi ar fi supraviețuit după ce li s-ar fi administrat aceeași substanță.
Conform informațiilor publicate de presa britanică, femeia, identificată drept Adina Mihai, ar fi utilizat o platformă destinată serviciilor de escortă pentru a intra în contact cu potențialele victime. Procurorii susțin că, odată ajunsă la domiciliul acestora, le-ar fi pus o substanță în băuturi, după care îl anunța pe partenerul său, Mădălin Dumitru, în vârstă de 30 de ani, care ar fi așteptat în apropierea locuinței.
Anchetatorii cred că scopul celor doi era sustragerea de bani, ceasuri de lux, bijuterii și alte bunuri de valoare, profitând de starea de inconștiență a victimelor.
Prima victimă, un milionar în vârstă de 83 de ani
Potrivit anchetei, primul caz investigat îl vizează pe Malcolm King, un bărbat de 83 de ani, care a decedat în august 2024. Procurorii susțin că acesta ar fi consumat vin în care fusese introdusă o substanță cu efect sedativ, înainte ca locuința sa să fie jefuită.
Inițial, decesul a fost atribuit unor cauze naturale, având în vedere problemele cardiace de care suferea victima. Totuși, evoluția anchetei și apariția unor cazuri similare i-au determinat pe investigatori să reanalizeze circumstanțele morții.
Un al doilea deces a dus la extinderea investigației
Dosarul a căpătat o nouă amploare după moartea unui om de afaceri în vârstă de 37 de ani, găsit fără viață în locuința sa din Banbury. Potrivit anchetatorilor, există indicii că și în acest caz ar fi fost folosit același mod de operare, respectiv administrarea unei substanțe în băutură înainte de furt.
Autoritățile britanice susțin că alte două persoane ar fi fost, de asemenea, otrăvite, însă au supraviețuit.
Cei doi suspecți au fost arestați
Femeia și partenerul ei au fost arestați recent de poliția britanică, după ce anchetatorii au strâns probe care, potrivit acestora, i-ar lega de mai multe incidente cu același tipar de acțiune. Procurorii susțin că cei doi ar fi încercat să își continue activitatea infracțională înainte de intervenția autorităților.
Ancheta este în desfășurare, iar instanța urmează să analizeze probele prezentate de acuzare.