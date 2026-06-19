Cod galben de caniculă în România: ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade - HARTA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 10:19

ANM a emis o informare meteo și două atenționări cod galben de căldură pentru următoarele zile. Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest disconfortul termic va fi tot mai accentuat.

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