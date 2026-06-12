USR propune pedepse de până la 5 ani pentru șefii de instituții care nu recuperează prejudiciile constatate de Curtea de Conturi

Inițiativa legislativă este semnată de parlamentarii USR Oana Murariu, Stelian Ion, Alexandru Dimitriu, Dumitru Văduva, Simona Spătaru și Ciprian Rus și introduce răspunderea penală pentru conducătorii instituțiilor publice care nu dispun sau nu urmăresc recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi.

Un grup de deputați și senatori USR a depus în Parlament un proiect de lege prin care conducătorii instituțiilor publice care nu recuperează prejudiciile constatate de Curtea de Conturi ar putea fi pedepsiți cu închisoare de la unu la cinci ani.

Inițiativa legislativă este semnată de parlamentarii USR Oana Murariu, Stelian Ion, Alexandru Dimitriu, Dumitru Văduva, Simona Spătaru și Ciprian Rus. Potrivit proiectului, șefii instituțiilor publice care nu dispun măsurile necesare pentru recuperarea prejudiciilor sau care nu urmăresc aplicarea efectivă a acestora ar putea răspunde penal.

Inițiatorii susțin că, în fiecare an, Curtea de Conturi identifică prejudicii importante aduse bugetului public, însă o parte dintre acestea nu mai sunt recuperate niciodată, fie din cauza pasivității conducerii instituțiilor, fie din lipsa unor măsuri eficiente de punere în aplicare a constatărilor auditorilor publici externi.

Prin noul proiect, parlamentarii USR urmăresc să introducă un mecanism de responsabilizare a conducerii instituțiilor publice, considerând că simpla constatare a unui prejudiciu nu este suficientă dacă statul nu reușește să recupereze efectiv banii pierduți.

Propunerea legislativă deschide însă și o dezbatere importantă privind limitele răspunderii penale în administrația publică. În practică, există situații în care măsurile dispuse de Curtea de Conturi sunt contestate în instanță, iar procedurile de recuperare a prejudiciilor se desfășoară pe perioade îndelungate. Din acest motiv, una dintre temele care vor fi analizate în dezbaterea parlamentară privește delimitarea dintre refuzul culpabil de a recupera prejudiciul și situațiile în care recuperarea este împiedicată de proceduri judiciare sau administrative aflate în desfășurare.

Proiectul urmează să intre în circuitul parlamentar de avizare și dezbatere, urmând ca senatorii și deputații să decidă dacă România va introduce pentru prima dată sancțiuni penale explicite pentru conducătorii instituțiilor care nu pun în aplicare măsurile necesare recuperării prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi