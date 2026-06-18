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Franța, lovită de un val de caniculă intens.Președintele Macron avertizează: urmează zile dificile. Școlile ar putea fi închise

Zonă de scăldat pe Sena (Profimedia)

Zonă de scăldat pe Sena (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 23:14
Actualizat18 iun. 2026, 23:34

Meteorologii francezi anunță pentru weekend un val de căldură „extins, durabil și intens” în mai mult de jumătate din țară. Un „vârf canicular remarcabil” este așteptat între duminică și marți, iar președintele Emmanuel Macron a anunțat la televiziunea națională că „urmează zile dificile”. În acest context, autoritățile încep să analizeze oportunitatea închiderii școlilor.

Météo France a anunțat alertă portocalie de caniculă în 53 dintre cele 96 de departamente continentale pentru ziua de vineri și estimează că „foarte puține regiuni vor fi ferite de temperaturile ridicate”, potrivit Le Monde.

În zona metropolitană a Parisului, prefectura a recomandat anularea evenimentelor sportive în aer liber, invocând episodul canicular care va dura până săptămâna viitoare și riscurile pe care le implică.

Joi seară, la France 2, Emmanuel Macron i-a îndemnat pe francezi la „vigilență maximă” în fața valului de caniculă care se instalează pentru mai multe zile în țară, „pentru că urmează zile dificile”.

De asemenea, de vineri se introduce circulația auto diferențiată, astfel încât în zonele vizate mai pot circula doar autovehiculele cu norme de poluare minimale.

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