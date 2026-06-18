Franța, lovită de un val de caniculă intens.Președintele Macron avertizează: urmează zile dificile. Școlile ar putea fi închise

Publicat 18 iun. 2026, 23:14 Actualizat 18 iun. 2026, 23:34

Meteorologii francezi anunță pentru weekend un val de căldură „extins, durabil și intens” în mai mult de jumătate din țară. Un „vârf canicular remarcabil” este așteptat între duminică și marți, iar președintele Emmanuel Macron a anunțat la televiziunea națională că „urmează zile dificile”. În acest context, autoritățile încep să analizeze oportunitatea închiderii școlilor.

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