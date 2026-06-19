Nu mai arunca sâmburii de cireșe! La ce îi poți folosi: puțin le cunosc utilitatea terapeutică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 12:29

Înainte să arunci sâmburii de cireșe, află că aceștia pot fi reutilizați în moduri ingenioase. Cu toate acestea, consumul lor este nerecomandat din cauza substanțelor pe care le conțin în interior.

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