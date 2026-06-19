Nu mai arunca sâmburii de cireșe! La ce îi poți folosi: puțin le cunosc utilitatea terapeutică

Înainte să arunci sâmburii de cireșe, află că aceștia pot fi reutilizați în moduri ingenioase. Cu toate acestea, consumul lor este nerecomandat din cauza substanțelor pe care le conțin în interior.
Sunt toxici sâmburii de cireșe?
Sâmburii de cireșe au un înveliș tare, iar în interiorul acestuia se află miezul seminței. Problema apare atunci când sâmburele este spart, zdrobit sau mestecat. Semințele fructelor cu sâmbure, inclusiv cireșele, pot conține amigdalină, o substanță care se poate transforma în cianură în organism.
Înghițirea accidentală a câtorva sâmburi întregi de cireșe nu provoacă, de obicei, probleme, pentru că aceștia trec prin sistemul digestiv fără să se deschidă. Riscul apare dacă sâmburii sunt mestecați sau zdrobiți înainte de înghițire, deoarece atunci se poate elibera amigdalina. Organizația recomandă să nu mesteci, să nu zdrobești și să nu consumi sâmburi de fructe cu sâmbure pentru presupuse beneficii medicale.
Așadar, dacă ai înghițit din greșeală un sâmbure întreg, de cele mai multe ori nu este motiv de panică. Dar dacă un copil a înghițit mai mulți sâmburi, dacă sâmburii au fost mestecați sau dacă apar simptome neobișnuite, este bine să ceri sfatul medicului sau să suni la un centru de toxicologie.
De ce nu trebuie să îi folosești în ceaiuri, tincturi sau „remedii”
Pe internet circulă diverse recomandări despre consumul sâmburilor de cireșe sau al altor sâmburi de fructe pentru detoxifiere, imunitate sau chiar boli grave.
Aceste recomandări sunt periculoase și nu au susținere medicală serioasă.
De aceea, sâmburii de cireșe nu trebuie folosiți în ceaiuri, tincturi, pulberi, smoothie-uri sau alte preparate pentru consum. Nu îi pune în blender și nu îi fierbe cu intenția de a obține un remediu natural. Natural nu înseamnă automat sigur.
Ce poți face cu sâmburii de cireșe
Cea mai cunoscută și sigură utilizare a sâmburilor de cireșe este realizarea unei perne terapeutice. Sâmburii bine curățați și uscați pot fi puși într-un săculeț textil și folosiți pentru comprese calde sau reci.
Acest tip de pernă este apreciat pentru că sâmburii păstrează temperatura o perioadă și se mulează bine pe corp. Poate fi folosită pentru relaxare, pentru încălzirea mâinilor sau picioarelor, pentru zona cervicală, pentru abdomen sau pentru momentele în care ai nevoie de confort termic.
Important este ca sâmburii să fie foarte bine spălați, fierți sau opăriți, curățați de resturile de pulpă și uscați complet înainte de folosire. Dacă rămân umezi sau murdari, pot mucegăi.
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