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Motivul pentru care patronii ajunși în pragul falimentului se tem să mai concedieze angajați

Concediere

Concediere

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 15:06

Deși sunt afectați de taxe și impozite, antreprenorii nu vor să concedieze angajați. Ei se tem că vor rămâne fără personal, mai ales că tot mai puțini tineri își caută un loc de muncă, potrivit Realitatea PLUS.

Piața muncii din România trece printr-o perioadă de normalizare, în care angajatorii sunt mai atenți atât la concedieri, cât și la noile recrutări, mai ales din cauza lipsei de personal calificat. În prima jumătate a anului, numărul locurilor de muncă publicate a scăzut cu aproximativ 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, însă interesul candidaților a crescut puternic, cu peste 1 milion de aplicări în fiecare lună.

Tot mai mulți tineri își caută un job, inclusiv adolescenți de 16 și 17 ani, unde aplicările au crescut cu aproximativ 25%. Cei mai mulți se îndreaptă spre domenii precum HoReCa și retail, pentru experiență și venituri, iar reprezentanții eJobs spun că această evoluție arată o maturizare a pieței.

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