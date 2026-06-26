15 mașini de lux de peste 1,3 milioane de euro, scoase la vânzare de statul român

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 14:58

Statul român, prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), a lansat o nouă licitație publică pentru 15 autoturisme de lux confiscate într-un dosar instrumentat de DIICOT. Vehiculele, evaluate la peste 1,3 milioane de euro, includ modele Porsche, Mercedes și autovehicule de lux, și sunt vândute online prin platforma instituției.

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