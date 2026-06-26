Turiștii români, vizați de o campanie de phishing pe WhatsApp. Atacatorii știu deja detaliile rezervării tale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 10:20

O campanie sofisticată de phishing pune în pericol turiștii români care își planifică vacanțele de vară. Cercetătorii de la Bitdefender avertizează că atacatorii trimit mesaje pe WhatsApp în numele unor hoteluri reale, folosind date concrete despre rezervări pentru a păcăli victimele să își introducă datele bancare pe site-uri false.

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