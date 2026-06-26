Fane Văncică trimis în judecată. Procurorii vorbesc de „taxă de protecție” de 25.000 de lei lunar - VIDEO

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a anunțat trimiterea în judecată a unui inculpat recidivist, aflat sub măsura arestului preventiv, într-un dosar de șantaj în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi exercitat presiuni repetate asupra unui om de afaceri din Capitală, solicitând sume lunare de bani sub forma unei așa-numite „taxe de protecție”.
Cazul are la bază fapte investigate încă din 2025, iar procurorii susțin că acțiunile s-ar fi desfășurat în mod repetat, atât prin amenințări directe, cât și prin acțiuni de intimidare și denigrare a activității unei societăți comerciale.
Rechizitoriu: șantaj în formă continuată și patru acte materiale
Potrivit comunicatului transmis la data de 25 iunie 2026, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj în formă continuată, cu patru acte materiale, comise în datele de 30 octombrie 2025, 31 octombrie 2025, 4 noiembrie 2025 și 13 noiembrie 2025.
Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 1 București, instanța competentă să judece cauza, împreună cu întreg materialul probator administrat în anchetă.
Procurorii au subliniat că această etapă reprezintă finalizarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în fața instanței, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.
Cum ar fi început presiunile asupra omului de afaceri
Din probatoriul administrat, anchetatorii arată că la data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 13:00, inculpatul s-ar fi aflat în incinta sediului unei societăți comerciale din București, Sector 3, unde ar fi purtat o discuție cu persoana vătămată, asociat al firmei.
În cadrul acestei întâlniri, acesta ar fi condiționat persoana vătămată să îi plătească lunar suma de 25.000 de lei, sub titulatura de „taxă de protecție”. Procurorii susțin că solicitarea ar fi fost însoțită de amenințări directe, inclusiv cu moartea și cu acte de violență fizică, afirmând că ar putea recurge la agresiuni și la trimiterea unor persoane pentru a bloca activitatea societății și a-i distruge afacerea.
Aceste acțiuni ar fi generat, potrivit anchetei, o stare puternică de temere în rândul persoanei vătămate.
„Din probatoriul administrat de procurorul de caz a rezultat următoarea situație de fapt: la data de 30.10.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla în incinta sediului social al unei societăți comerciale din mun. București, sector 3, în cadrul unei discuții purtate cu persoana vătămată, asociat al societății, inculpatul N.C. a constrâns-o pe aceasta să îi remită lunar suma de 25.000 lei, cu titlul de „taxă de protecție”, prin aceea că a amenințat-o cu moartea și cu exercitarea unor acte explicite de violență fizică, afirmând că o va înjunghia, precum și cu trimiterea unor persoane care să împiedice desfășurarea activității societății și să îi distrugă afacerea, provocându-i astfel o puternică stare de temere”, conform comunicatului
Acțiuni repetate în fața punctelor de lucru ale firmei
Anchetatorii mai arată că, în baza aceleiași presupuse rezoluții infracționale, inculpatul ar fi continuat presiunile în mai multe rânduri.
Astfel, la datele de 31 octombrie 2025, 4 noiembrie 2025 și 13 noiembrie 2025, acesta s-ar fi prezentat în fața unui alt punct de lucru al societății, situat în Sectorul 1 al Capitalei.
Acolo, împreună cu alte persoane neidentificate, printre care și doi suspecți, ar fi recurs la acțiuni de intimidare, vizând atât activitatea firmei, cât și imaginea acesteia în fața clienților.
Într-un videoclip, Fane Văncică este surprins când cand încerca să convingă potențialii clienți de serviciile „proaste” ale societății persoanei vătămate.
Potrivit procurorilor, ar fi fost abordate persoane aflate în zona punctului de lucru, cărora le-ar fi fost transmise informații false despre serviciile companiei, cu scopul de a le determina să renunțe la colaborare.
Ulterior, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la datele de 31.10.2025 (în intervalul orar 11:10-12:10), 04.11.2025 (în intervalul orar 13:28-15:47) și 13.11.2025 (în jurul orei 10:00), în timp ce se afla în fața punctului de lucru al aceleiați societăți din mun. București, sector 1, împreună cu alte persoane rămase neidentificate, printre care și 2 suspecți, inculpatul N.C. a continuat exercitarea actelor de constrângere asupra persoanei vătămate prin abordarea clienților și a potențialilor clienți ai societății menționate și diseminarea de informații false privind calitatea serviciilor prestate, în scopul de a-i determina să nu apeleze sau să nu mai apeleze la serviciile societății și, pe această cale, de a exercita presiuni asupra persoanei vătămate pentru a o determina să achite lunar suma de 25.000 lei, cu titlul de „taxă de protecţie”.”, spun procurorii în comunicat.
Scopul: presiune pentru plata sumei lunare
Din perspectiva anchetei, aceste acțiuni ar fi avut ca obiectiv exercitarea unei presiuni constante asupra omului de afaceri, pentru a-l determina să achite lunar suma de 25.000 de lei.
Procurorii susțin că întreaga conduită ar fi fost orientată către obținerea acestei sume sub forma unei „taxe de protecție”, prin amenințări, intimidări și afectarea activității comerciale a firmei vizate.
Contextul reținerii din martie și ancheta inițială
Cazul are și un istoric anterior, după ce la începutul lunii martie 2026, bărbatul a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni, la întoarcerea în țară din Belgia.
Potrivit Poliției Capitalei, la data de 6 martie 2026, polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente au dispus reținerea unui bărbat de 40 de ani, cercetat pentru șantaj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.
Anchetatorii au arătat că, în perioada octombrie – noiembrie 2025, acesta ar fi amenințat administratorul unei societăți comerciale cu acte de violență și cu denigrarea afacerii, cu scopul de a obține lunar suma de 25.000 de lei.
În concret, la 30 octombrie 2025, ar fi avut loc primul episod de amenințări directe, urmat de mai multe deplasări la punctele de lucru ale firmei, unde ar fi continuat acțiunile de intimidare și presiune psihică.
Continuarea cercetărilor și măsuri preventive
Pe baza probatoriului administrat, anchetatorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore în faza inițială a dosarului, ulterior fiind continuate cercetările sub coordonarea procurorilor.
Ulterior, dosarul a fost finalizat prin rechizitoriu, iar cauza a fost trimisă spre judecare instanței competente.