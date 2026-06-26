Fane Văncică trimis în judecată. Procurorii vorbesc de „taxă de protecție” de 25.000 de lei lunar - VIDEO

Publicat 26 iun. 2026, 11:40 Actualizat 26 iun. 2026, 11:41

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a anunțat trimiterea în judecată a unui inculpat recidivist, aflat sub măsura arestului preventiv, într-un dosar de șantaj în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi exercitat presiuni repetate asupra unui om de afaceri din Capitală, solicitând sume lunare de bani sub forma unei așa-numite „taxe de protecție”.

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