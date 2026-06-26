Banii vin de la Bruxelles, dar fermierii spun că e prea târziu. Unii au început deja să-și vândă pământul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 09:28

România va beneficia de un nou pachet financiar destinat agriculturii, după ce Comisia Europeană a decis mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru statele afectate de fenomene meteorologice extreme. Din această sumă, 14,8 milioane de euro vor ajunge în țara noastră, fiind a doua cea mai mare alocare după cea acordată Portugaliei.

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