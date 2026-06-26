Banii vin de la Bruxelles, dar fermierii spun că e prea târziu. Unii au început deja să-și vândă pământul

România va beneficia de un nou pachet financiar destinat agriculturii, după ce Comisia Europeană a decis mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru statele afectate de fenomene meteorologice extreme. Din această sumă, 14,8 milioane de euro vor ajunge în țara noastră, fiind a doua cea mai mare alocare după cea acordată Portugaliei.
Deși vestea este privită ca un sprijin important, agricultorii spun că despăgubirile vin într-un moment în care multe exploatații agricole sunt deja împovărate de datorii, iar unii fermieri au fost nevoiți să renunțe la terenuri pentru a putea supraviețui financiar.
Reprezentanții sectorului agricol susțin că ajutorul european este binevenit, însă nu poate compensa pierderile provocate de seceta severă și de scumpirile care au afectat producția în ultimii ani.
România primește aproape 15 milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene
Comisia Europeană a propus acordarea a peste 56 de milioane de euro statelor membre care au fost lovite de fenomene meteorologice extreme pe parcursul anului 2025 și la începutul lui 2026.
Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 30 de milioane de euro, este destinată Portugaliei, țară afectată de furtuni și inundații. România se află pe locul al doilea în ceea ce privește valoarea sprijinului financiar, urmând să primească 14,8 milioane de euro pentru compensarea pierderilor suferite la culturile de porumb și floarea-soarelui. După România urmează Cipru, Croația și Slovenia.
Comisia Europeană precizează:
„Sprijinul va fi direcționat către cultivatorii de fructe, nuci, viță de vie, măslini și culturi arabile, inclusiv către producătorii de animale mixte. Bugetul alocat poate fi completat cu până la 200% din fondurile naționale.”
Seceta din 2025 a distrus mii de hectare de culturi
Anul trecut, agricultura românească a fost lovită de una dintre cele mai severe perioade de secetă din ultimii ani. Temperaturile foarte ridicate și lipsa precipitațiilor din intervalul iunie-august au compromis în special culturile de porumb și floarea-soarelui.
Printre cele mai afectate județe s-a numărat Doljul, unde aproape 35.000 de hectare cultivate cu porumb și peste 57.000 de hectare cu floarea-soarelui au fost calamitate. În cele mai multe cazuri, gradul de afectare a depășit 70%.
Confruntați cu pierderi repetate, numeroși fermieri au decis ca în acest an să reducă suprafețele cultivate cu porumb și floarea-soarelui, orientându-se către culturi precum grâul, orzul și rapița, considerate mai rezistente în actualele condiții climatice.
Bruxelles cere ca despăgubirile să fie plătite rapid
Înainte ca sprijinul financiar să poată fi acordat fermierilor, propunerea Comisiei Europene trebuie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după aprobarea de către statele membre.
Ulterior, autoritățile din România vor avea obligația de a stabili criteriile de eligibilitate și calendarul plăților.
Comisia Europeană subliniază:
„Autoritățile naționale trebuie să se asigure că fermierii primesc rapid sprijinul, iar ajutorul trebuie distribuit până cel târziu la 28 februarie 2027.”
Agricultorii spun că sprijinul vine într-un moment critic
În ciuda anunțului privind acordarea despăgubirilor, agricultorii avertizează că pentru multe ferme situația financiară s-a degradat deja puternic.
Directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Dolj, Romulus Agapie, afirmă că efectele secetei și ale creșterii costurilor de producție s-au acumulat în ultimii doi ani.
Cheltuielile au crescut, iar ajutorul nu acoperă pierderile
Fermierii atrag atenția că, în ultimul an, costurile de producție au explodat. Îngrășămintele s-au scumpit cu aproximativ 40%, motorina costă mai mult, iar salariile angajaților au fost majorate pentru a evita plecarea acestora.
În aceste condiții, despăgubirea estimată la aproximativ 200 de euro pentru fiecare hectar este considerată insuficientă.
După pierderile provocate de seceta din 2025, a redus semnificativ suprafața cultivată cu porumb, iar în acest an a fost nevoit să reînsămânțeze zeci de hectare de rapiță afectate de băltiri.
Pe lângă faptul că valoarea despăgubirilor este considerată prea mică, agricultorii sunt preocupați și de durata procedurilor administrative.
Îngrășămintele lipsesc de pe piață, iar costurile continuă să crească
Problemele fermierilor nu se rezumă doar la efectele secetei. Potrivit agricultorilor, piața îngrășămintelor traversează o perioadă dificilă, iar produsele pe bază de fosfor și NPK sunt tot mai greu de găsit.
Chiar dacă producțiile de grâu și orz se anunță bune în acest an, reprezentanții agriculturii spun că situația economică a fermelor rămâne extrem de fragilă.