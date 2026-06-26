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Peste 500 de români își pierd locurile de muncă la o companie mare de IT. Ce compensații primesc cei afectați

Concediere

Concediere

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 10:00

Aproximativ 520 de angajați ai Oracle România au fost informați prin e-mail că urmează să fie concediați, informație confirmată și de postările publicate pe rețelele sociale de persoane care spun că au primit notificările joi.

Vestea vine la doar câteva zile după ce a ieșit la iveală că gigantul american de software și cloud computing a eliminat aproape 21.000 de posturi la nivel mondial în ultimul an, în paralel cu o investiție de 50 de miliarde de dolari în inteligența artificială.

Ce compensații primesc angajații

Cei afectați vor primi minimum trei salarii compensatorii, potrivit sursei citate. „Au fost între 3 și 13, câte un salariu pentru fiecare an de vechime", a declarat un angajat Oracle pentru Go4IT.

„Garden leave”, aplicat celor care refuză pachetul

Pentru angajații care are nu acceptă compensațiile oferite, Oracle aplică în România procedura „garden leave”. Concret, aceasta presupune suspendarea accesului la locul de muncă, atât fizic, cât și digital, în timp ce salariatul continuă să primească integral salariul și toate drepturile contractuale.

Deși legislația română nu definește juridic acest tip de clauză, permite includerea unor prevederi similare în contractele individuale de muncă, potrivit L&E Global.

Echipa Oracle România, în scădere continuă

Concedierile actuale vin pe fondul unei tendințe deja vizibile în datele de la Ministerul Finanțelor. Oracle România a raportat 1.902 angajați la finalul anului 2025, cu 189 mai puțini față de 2024, când compania avea 2.091 de salariați.

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