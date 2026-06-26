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Social· 1 min citire
Peste 500 de români își pierd locurile de muncă la o companie mare de IT. Ce compensații primesc cei afectați
Concediere
Aproximativ 520 de angajați ai Oracle România au fost informați prin e-mail că urmează să fie concediați, informație confirmată și de postările publicate pe rețelele sociale de persoane care spun că au primit notificările joi.
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