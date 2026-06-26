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A murit după ce a intrat cu mașina în zidul unui sens giratoriu. Impact violent în județul Suceava
Accident Suceava/ ISU Suceava
Accident grav în județul Suceava. Un bărbat a murit, vineri dimineaţă, după ce a intrat cu mașina în zidul unui sens giratoriu din zona localităţii Şcheia. În urma impactului, traficul rutier pe DN 17 a fost îngreunat.
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