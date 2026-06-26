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A murit după ce a intrat cu mașina în zidul unui sens giratoriu. Impact violent în județul Suceava

Accident Suceava/ ISU Suceava

Accident Suceava/ ISU Suceava

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 07:18

Accident grav în județul Suceava. Un bărbat a murit, vineri dimineaţă, după ce a intrat cu mașina în zidul unui sens giratoriu din zona localităţii Şcheia. În urma impactului, traficul rutier pe DN 17 a fost îngreunat.

Accidentul rutier s-a produs în zona localităţii Şcheia, la sensul giratoriu. Acolo au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă).

”Un autoturism a intrat în zidul construcţiei sensului giratoriu, iar conducătorul acestuia a rămas încarcerat. Cu ajutorul accesoriilor specifice, pompierii militari au extras victima şi au predat-o echipajului SMURD TIM. Din nefericire, bărbatul avea leziuni incompatibile cu viaţa, iar medicul echipajului SMURD TIM a declarat decesul”, a informat ISU Suceava.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a transmis că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 17 Suceava – Gura Humorului, în apropierea localităţii Scheia, din cauza accidentului.

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