Cutremure succesive în Venezuela. MAE anunță că nu au fost semnalați cetățeni români printre victime

Publicat 25 iun. 2026, 22:10 Actualizat 25 iun. 2026, 22:56

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, joi seară, că până la acest momentul nu s-au primit notificări din partea autorităților din Venezuela cu privire la existența unor cetățeni români în rândul victimelor cutremurelor succesive care au avut loc în această țară miercuri.

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