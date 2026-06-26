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Trei răniți după ce un taxi a intrat într-un grup de persoane în Timișoara

Taxi

Taxi

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 07:37
SursăRealitatea PLUS

Momente de panică în fața unui centru comercial din Timișoara. Un taximetrist a pierdut controlul mașinii și a intrat din plin în mai multe persoane care stăteau la rând în fața unei brutării. O femeie a fost grav rănită. Alte două persoane au suferit și ele răni ușoare.

Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, sub privirile îngrozite ale trecătorilor. Șoferul taxiului, rănit și el la cap, nu își explică cum s-a petrecut accidentul.

Polițiștii au izolat zona și au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

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