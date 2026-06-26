Trei răniți după ce un taxi a intrat într-un grup de persoane în Timișoara

Publicat 26 iun. 2026, 07:37 Sursă Realitatea PLUS

Momente de panică în fața unui centru comercial din Timișoara. Un taximetrist a pierdut controlul mașinii și a intrat din plin în mai multe persoane care stăteau la rând în fața unei brutării. O femeie a fost grav rănită. Alte două persoane au suferit și ele răni ușoare.

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