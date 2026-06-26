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Social· 1 min citire
Incendiu la transformatorul electric din Pucioasa: pompierii continuă operațiunile de răcire
Incendiu Pucioasa
Pompierii continuă operațiunile de răcire la punctul de transformare electrică din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, după incendiul izbucnit joi seara. În urma degajărilor masive de fum, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate temporar, dar s-au întors ulterior în locuințe.
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