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Incendiu la transformatorul electric din Pucioasa: pompierii continuă operațiunile de răcire

Incendiu Pucioasa

Incendiu Pucioasa

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:20

Pompierii continuă operațiunile de răcire la punctul de transformare electrică din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, după incendiul izbucnit joi seara. În urma degajărilor masive de fum, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate temporar, dar s-au întors ulterior în locuințe.

”Dispozitivul de intervenţie a fost redimensionat, la locul evenimentului a rămas o autospecială de stingere cu apă şi spumă, care acţionează în continuare pentru răcire”, a anunţat, vineri dimineaţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Persoanele evacuate s-au întors în locuinţe pe parcursul nopţii.

Alerta la 112: cum s-a produs incendiul

Pompierii de la ISU Dâmboviţa au fost solicitaţi să intervină, joi, la un incendiu produs la un punct de transformare electrică din oraşul Pucioasa. Acolo au fost trimise 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de suport logistic şi o ambulanţă SMURD.

Având în vedere degajările masive de fum, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru informarea populaţiei din zonă. Totodată, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate din zona incendiului, pentru siguranţă. Incendiul a fost localizat joi seară.

 

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