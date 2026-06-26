Cât costă viața în Europa: România, printre cele mai ieftine țări, țara care bate toate recordurile în UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 09:08

Prețurile din Europa variază semnificativ de la o țară la alta, iar același coș de cumpărături poate costa de aproape patru ori mai mult în funcție de destinație. Datele Eurostat oferă o radiografie completă a costului vieții pe continent, și explică de ce cifra brută nu spune totul.

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