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Social· 1 min citire
Doi polițiști și un medic stomatolog din Timiș, cercetați pentru braconaj cu arme ilegale
Poliție
Treisprezece percheziții au fost efectuate vineri dimineață în județul Timiș, într-un dosar care vizează doi polițiști de la Postul de Poliție Ciacova și un medic stomatolog, cercetați pentru braconaj, nerespectarea regimului armelor și muniției, precum și uz de armă fără drept.
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