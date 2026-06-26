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Doi polițiști și un medic stomatolog din Timiș, cercetați pentru braconaj cu arme ilegale

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 10:36

Treisprezece percheziții au fost efectuate vineri dimineață în județul Timiș, într-un dosar care vizează doi polițiști de la Postul de Poliție Ciacova și un medic stomatolog, cercetați pentru braconaj, nerespectarea regimului armelor și muniției, precum și uz de armă fără drept.

Potrivit anchetatorilor, cei doi agenți și medicul, alături de alte persoane, ar fi vânat animale sălbatice folosind arme de vânătoare deținute ilegal. După împușcare, animalele erau tranșate la o fermă din localitatea Jebel.

Percheziițiile au fost efectuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, atât la locuințele suspecților, cât și la ferma din Jebel.

„Au fost puse în executare 13 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uz de armă fără drept, precum și pentru infracțiuni prevăzute de legislația privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic", a transmis IPJ Timiș.

Șapte persoane urmează să fie audiate în acest dosar.

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