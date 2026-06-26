Doi polițiști și un medic stomatolog din Timiș, cercetați pentru braconaj cu arme ilegale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 10:36

Treisprezece percheziții au fost efectuate vineri dimineață în județul Timiș, într-un dosar care vizează doi polițiști de la Postul de Poliție Ciacova și un medic stomatolog, cercetați pentru braconaj, nerespectarea regimului armelor și muniției, precum și uz de armă fără drept.

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