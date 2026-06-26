Recomandările INSP pentru protecția sănătății în zilele cu temperaturi extreme: ce trebuie să știe oamenii

Valurile de căldură reprezintă un risc major pentru sănătate, avertizează Institutul Național de Sănătate Publică, care transmite o serie de recomandări pentru populație în contextul temperaturilor extreme din această perioadă.
Specialiștii INSP subliniază că căldura excesivă este un pericol atât pentru mediu, cât și pentru sănătate, stresul termic fiind principala cauză a deceselor asociate vremii. Temperaturile ridicate pot agrava bolile cardiovasculare, diabetul, afecțiunile mintale, astmul și pot crește riscul de accidente sau de transmitere a unor boli infecțioase.
Totodată, insolația este considerată o urgență medicală, iar vulnerabilitatea la căldură este influențată de vârstă, starea de sănătate, condițiile de muncă și situația socio-economică. Persoanele în vârstă, copiii mici, bolnavii cronici, cei care lucrează în aer liber sau locuiesc în spații fără posibilitatea de răcire sunt cei mai expuși.
Cum ne protejăm la exterior
INSP recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11.00 și 18.00, precum și folosirea cremelor de protecție solară pe zonele expuse. Activitățile fizice intense în aer liber ar trebui limitate.
Specialiștii atrag atenția că temperatura resimțită la soare poate fi cu 10–15 grade mai mare decât cea din aer. De aceea, este indicat să petrecem câteva ore pe zi într-un loc răcoros și să urmărim avertizările oficiale privind canicula.
Cum menținem locuința răcoroasă: sfaturi practice
Pentru a reduce temperatura din interior, INSP recomandă:
menținerea ferestrelor închise atunci când afară este mai cald decât în casă;
folosirea jaluzelelor sau obloanelor pentru a bloca lumina directă;
aerisirea locuinței noaptea, când temperaturile scad;
oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale, care degajă căldură.
Ventilatoarele electrice sunt utile doar când temperaturile sunt sub 40°C, altfel pot încălzi corpul în loc să îl răcorească.
Hidratare și îmbrăcăminte adecvată
Pentru a preveni supraîncălzirea și deshidratarea, INSP recomandă:
purtarea de îmbrăcăminte lejeră, din fibre naturale, în culori deschise;
folosirea pălăriilor și ochelarilor de soare;
dușuri sau băi cu apă răcoritoare;
umezirea pielii cu prosop, spray sau haine ușoare ude;
consumul regulat de apă, cel puțin 2–3 litri pe zi, fără a aștepta senzația de sete.
Se recomandă evitarea alcoolului, a băuturilor cu cofeină sau zahăr, precum și a alimentelor fierbinți sau greu digerabile. În schimb, este indicat consumul de fructe și legume bogate în apă, precum pepenele, castraveții, roșiile sau prunele.
Principalele vulnerabilități: unde trebuie avut grijă
INSP avertizează ferm: copiii și animalele nu trebuie lăsate niciodată în vehicule parcate, deoarece temperatura din interior crește rapid la niveluri letale.
Copiii sub 6 luni nu trebuie expuși direct la soare, iar cei mici trebuie protejați cu haine lejere care acoperă brațele și picioarele, pălării cu boruri largi și, dacă este cazul, ochelari cu protecție UVA/UVB. Plimbările trebuie evitate în intervalul 11.00–18.00 și făcute doar în zone umbrite.