Recomandările INSP pentru protecția sănătății în zilele cu temperaturi extreme: ce trebuie să știe oamenii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:45

Valurile de căldură reprezintă un risc major pentru sănătate, avertizează Institutul Național de Sănătate Publică, care transmite o serie de recomandări pentru populație în contextul temperaturilor extreme din această perioadă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre canicularecoamndariINSP