Urmărire cu focuri de armă în Capitală! Doi tineri fugari, bănuiți că dețineau droguri, prinși de polițiști VIDEO

Publicat 26 iun. 2026, 10:18 Actualizat 26 iun. 2026, 11:09

Au fost clipe de panică în Capitală! Polițiștii Secției 4 din București au tras un foc de avertisment în timpul urmăririi a doi tineri care au fugit la legitimare, aceștia fiind bănuiți că dețineau droguri. Ulterior, cei doi au fost prinși și imobilizați, iar o pungă cu substanță vegetală suspectă a fost ridicată de anchetatori. Atenței, urmează imagini și informați care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

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