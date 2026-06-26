Urmărire cu focuri de armă în Capitală! Doi tineri fugari, bănuiți că dețineau droguri, prinși de polițiști VIDEO

Au fost clipe de panică în Capitală! Polițiștii Secției 4 din București au tras un foc de avertisment în timpul urmăririi a doi tineri care au fugit la legitimare, aceștia fiind bănuiți că dețineau droguri. Ulterior, cei doi au fost prinși și imobilizați, iar o pungă cu substanță vegetală suspectă a fost ridicată de anchetatori. Atenței, urmează imagini și informați care vă pot afecta emoțional, în special minorii!
Potrivit Poliției Capitalei, incidentul s-a produs marți, 24 iunie, în jurul orei 20:20, pe Șoseaua Nicolae Titulescu din București, după ce agenții au observat două persoane cu un comportament suspect.
La momentul opririi pentru legitimare, cei doi tineri au încercat să se sustragă, fugind în direcții diferite.
Urmărire ca-n filme și foc de avertisment
Polițiștii au pornit imediat în urmărirea celor doi. Unul dintre tineri, în vârstă de 23 de ani, a fost prins și imobilizat rapid, în timp ce celălalt a fost urmărit până în zona străzii Bahluiului.
Întrucât nu a respectat somațiile repetate de oprire, polițistul a tras un foc de avertisment în plan vertical, în conformitate cu prevederile legale privind uzul de armă.
Tinerii au fost prinși și duși la audieri
După focul de avertisment, cel de-al doilea tânăr, în vârstă de 24 de ani, s-a oprit și a fost imobilizat de polițiști.
"În momentul în care au fost interceptate pentru legitimare și verificări, cele două persoane au încercat să se sustragă controlului polițienesc, fugind în direcții diferite: una către strada Bahluiului, iar cealaltă către Bulevardul Banu Manta.
Polițiștii au procedat imediat la urmărirea acestora, după declinarea calității oficiale. Unul dintre polițiști a reușit în scurt timp să prindă și să imobilizeze persoana care se deplasa către Bulevardul Banu Manta, aceasta fiind identificată ca fiind un tânăr în vârstă de 23 de ani.
Totodată, cel de-al doilea polițist a continuat urmărirea persoanei care se deplasa către strada Bahluiului.
Întrucât aceasta nu s-a conformat somațiilor repetate de oprire, polițistul a efectuat, cu respectarea prevederilor legale privind uzul de armă, un foc de avertisment în plan vertical.
Ulterior, persoana s-a conformat dispozițiilor polițistului și a fost imobilizată în condiții de siguranță.
Aceasta a fost identificată ca fiind un tânăr în vârstă de 24 de ani", a transmis vineri Poliția Capitalei.
Substanța suspectă, ridicată de anchetatori
În timpul urmăririi, unul dintre cei doi ar fi aruncat sub un autoturism o pungă ce conținea o substanță vegetală suspectă, cu posibile efecte psihoactive.
Substanța a fost ridicată, sigilată și indisponibilizată, urmând să fie analizată de structurile specializate în combaterea criminalității organizate.
"În urma intervenției, punga a fost ridicată, sigilată și indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi predată, conform competențelor legale, către structura specializată în combaterea criminalității organizate pentru efectuarea investigațiilor de specialitate", mai arată sursa citată.