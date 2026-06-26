Autostrada A0 Nord ar putea fi gata cu șase luni mai devreme. Lotul 1 a depășit 63% execuție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 10:57

Lotul 1 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0 Nord), dintre Joița și Corbeanca, a atins un stadiu de execuție de aproape 63%, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Distribuie articolul