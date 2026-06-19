Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu
Ce te-a învățat aviația? Mihai Sturzu dezvăluie, în premieră la podcastul „Ceva-n PLUS” de la Realitatea Plus, cum experiența din cockpit i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.
Citește și
- 12:04Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
- 17:1120:50 - Seara dezvăluirilor la Culisele Statului Paralel. Interesele din spatele lui Bolojan sunt scoase la iveală
- 11:55Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
- 10:48Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News