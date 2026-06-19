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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu

Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 12:50

Ce te-a învățat aviația? Mihai Sturzu dezvăluie, în premieră la podcastul „Ceva-n PLUS” de la Realitatea Plus, cum experiența din cockpit i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

”M-a învățat să mă trezesc dimineața, să mă culc devreme și m-a învățat disciplina propriului meu corp. M-a mai învățat să lucrez în echipă, ceea ce mi se pare un lucru foarte important. Da, și cu trupa lucram în echipă, dar eram adolescenți și fiecare credea că ceea ce face el nu face nimeni. Însă cred că ar fi fost mai util dacă, atunci când aveam trupa, ar fi existat instrumentele pe care le avem acum în aviație, despre cum să lucrăm împreună.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 19 iunie, de la ora 15:00.

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