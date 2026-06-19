Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 12:50

Ce te-a învățat aviația? Mihai Sturzu dezvăluie, în premieră la podcastul „Ceva-n PLUS” de la Realitatea Plus, cum experiența din cockpit i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

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