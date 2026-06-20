Alertă de urs pe Valea Avrigului, județul Sibiu. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 21:16

Momente de panică sâmbătă seara pe Valea Avrigului, județul Sibiu, după ce prezența unui urs a fost semnalată în zonă. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, Andreea Ștefan.

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