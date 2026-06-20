Alertă de urs pe Valea Avrigului, județul Sibiu. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

Momente de panică sâmbătă seara pe Valea Avrigului, județul Sibiu, după ce prezența unui urs a fost semnalată în zonă. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, Andreea Ștefan.
Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert
”În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe Valea Avrigului.
La fața locului se deplasează un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență declarat Andreea Ștefan.
Mai mult, ea a ținut să precizeze faptul că autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă cu privire la prezența animalului pe Valea Avrigului.
Ce trebuie să faci atunci când te întâlnești cu un urs
Întâlnirea cu un urs poate fi o experiență înfricoșătoare, dar dacă urmați câteva reguli, puteți minimiza riscul.
Nu alerga și nu te urca în copaci: Chiar dacă este un reflex natural, nu vă ajută cu nimic, Ursul poate alerga mai repede decât un om și nu are probleme să se urce în copac, așa că fuga, în această situație, nu este deloc sănătoasă.
Fă zgomot: Ursul este sensibil la sunete puternice. În magazinele de specialitate se găsesc fluiere speciale de speriat urși, dar puteți improviza și bătând din palme pentru a-l speria.
Folosește spray-ul antiurs: Un astfel de device este tot mai popular. Practic, vorbim despre un produs puternic iritant, asemeni sprayurilor de autoapărare. E bine să vă antrenați înainte de a-l folosi, pentru a evita riscul de a-l orienta greșit, fie spre propria față, fie pe lângă țintă.
Încearcă să te prefaci că ești mort: Este o soluție recomandată în situații disperate, când nu găsiți altă cale de salvare, pentru că risc de a nu-l păcăli pe urs este mare.
Sună la 112: Dacă ești în pericol, apelează imediat numărul de urgență pentru a solicita ajutor.
Specialiști atrag atenția că în cele mai multe cazuri oamenii sunt cei care provoacă animalele să-i atace, prin gesturi sau acțiuni teribiliste și necugetate. Așadar, dacă vă comportați precaut, riscul de a fi atacat de un urs scade considerabil.