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Lumea Animalelor· 1 min citire

Pesta micilor rumegătoare face ravagii. Sute de animale au murit

Animale

Animale

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 08:21
SursăRealitatea PLUS

Lovitură grea pentru crescătorii de animale din România. O boală extrem de contagioasă face din nou ravagii în ferme. În județul Mureș, peste o sută de oi au murit, iar alte câteva sute au fost sacrificate după confirmarea unui focar de pestă a micilor rumegătoare.

Animale moarte

Autoritățile au impus restricții dure și au blocat circulația animalelor pentru cel puțin o lună.

Măsura afectează nu doar județul Mureș, ci și zone din județul Sibiu aflate în perimetrul de supraveghere.

Chiar dacă boala nu reprezintă un pericol pentru oameni, impactul economic poate fi uriaș.

Fermierii se tem de noi pierderi, iar specialiștii încearcă acum să afle cum a apărut infecția și dacă virusul a ajuns și în alte exploatații.

În paralel, crescătorii sunt obligați să respecte reguli stricte pentru a evita extinderea focarului.

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