Pesta micilor rumegătoare face ravagii. Sute de animale au murit

Publicat 14 iun. 2026, 08:21 Sursă Realitatea PLUS

Lovitură grea pentru crescătorii de animale din România. O boală extrem de contagioasă face din nou ravagii în ferme. În județul Mureș, peste o sută de oi au murit, iar alte câteva sute au fost sacrificate după confirmarea unui focar de pestă a micilor rumegătoare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre focar