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Lumea Animalelor· 1 min citire
Pesta micilor rumegătoare face ravagii. Sute de animale au murit
Animale
Publicat14 iun. 2026, 08:21
SursăRealitatea PLUS
Lovitură grea pentru crescătorii de animale din România. O boală extrem de contagioasă face din nou ravagii în ferme. În județul Mureș, peste o sută de oi au murit, iar alte câteva sute au fost sacrificate după confirmarea unui focar de pestă a micilor rumegătoare.
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