O tânără și-a pierdut viața la doar 25 de ani: a fost ucisă de propriul cal

Sursă: Realitatea.Net

O pasiune care i-a definit întreaga viață s-a transformat într-o tragedie de neimaginat pentru o tânără din Statele Unite. La doar 25 de ani, Chloe și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut în timpul unei plimbări călare, eveniment care a șocat comunitatea locală și lumea iubitorilor de cai.

Tânăra, cunoscută pentru dragostea sa față de animale și pentru implicarea în activități ecvestre, se afla alături de prieteni când s-a produs incidentul fatal.

Accident fatal în timpul unei sesiuni de echitație

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, tragedia s-a petrecut vineri seara, în timpul unei plimbări călare.

La un moment dat, calul pe care îl călărea ar fi refuzat să execute un obstacol și a aruncat-o din șa. În urma dezechilibrării, animalul s-a prăbușit peste tânără, provocându-i răni extrem de grave.

Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, iar victima a fost transportată cu elicopterul medical la spital. Cu toate eforturile medicilor, leziunile suferite s-au dovedit incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat câteva ore mai târziu.

Calul a murit în același accident

Tragedia a fost cu atât mai dureroasă cu cât și animalul implicat în incident și-a pierdut viața.

Potrivit informațiilor disponibile, calul a suferit o rană gravă la nivelul gâtului în timpul căzăturii și a murit la locul accidentului.

Pentru apropiații tinerei, pierderea simultană a acesteia și a animalului pe care îl îngrijea a reprezentat un șoc greu de descris.

Visul vieții sale devenise realitate cu doar câteva săptămâni înainte

Moartea prematură a lui Chloe este cu atât mai tulburătoare cu cât tânăra traversa una dintre cele mai fericite perioade ale vieții sale.

Cu aproximativ șapte săptămâni înainte de accident, aceasta își împlinise un vis pentru care muncise ani la rând: achiziționarea unei ferme în localitatea Berlin.

Pe proprietate îngrijea deja 18 cai și alte animale și începuse să organizeze activități de pregătire pentru copii și tineri pasionați de echitație.

Familia, devastată de pierdere

Rudele și prietenii sunt în stare de șoc după vestea tragică.

Mama tinerei a povestit că dragostea pentru cai a apărut încă din copilărie, când Chloe participa la tabere de echitație și visa să își construiască propriul centru dedicat animalelor.

Potrivit familiei, tânăra plănuia să își petreacă întreaga viață la ferma recent cumpărată și își dorea chiar să își organizeze nunta pe acea proprietate.

Tatăl său a declarat că întreaga existență a fiicei sale gravita în jurul pasiunii pentru cai și a proiectului pe care îl dezvoltase cu atât de mult entuziasm.

Fratele victimei a mărturisit, la rândul său, că Chloe era extrem de fericită după deschiderea propriului grajd și că vorbea constant despre planurile pe care le avea pentru viitor.

Pe lângă activitatea sa în domeniul echitației, Chloe era implicată și în numeroase proiecte comunitare. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o persoană energică, dedicată și mereu dispusă să îi ajute pe cei din jur.

Familia și apropiații se pregătesc acum să îi aducă un ultim omagiu, în cadrul ceremoniei funerare organizate în următoarele zile.