Spectacol pe cer în luna iunie: Venus și Jupiter vor forma o conjuncție spectaculoasă vizibilă cu ochiul liber

Fenomenul va fi vizibil din România în perioada 9–11 iunie, însă momentul de maxim interes va avea loc în seara de 9 iunie, când cele două planete vor apărea aproape lipite una de cealaltă deasupra orizontului vestic. Pasionații de astronomie și iubitorii fenomenelor cerești vor avea ocazia să urmărească în aceste zile unul dintre cele mai impresionante evenimente astronomice ale verii. Planetele Venus și Jupiter, cele mai strălucitoare corpuri cerești vizibile după apusul Soarelui, vor părea extrem de apropiate pe bolta cerească, într-o conjuncție care va putea fi observată fără echipamente speciale.

Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii

Potrivit astronomului Adrian Șonka, de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, prezent în cadrul unei emisiuni TV, conform Click.ro , conjuncția Venus–Jupiter este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale sezonului.

Deși cele două planete se află la distanțe uriașe de Pământ – aproximativ 180 de milioane de kilometri în cazul lui Venus și aproape 900 de milioane de kilometri în cazul lui Jupiter – din perspectiva observatorilor de pe Terra acestea vor părea foarte apropiate.

Venus va fi ușor de identificat datorită luminozității sale intense, fiind cunoscută și sub numele de „steaua serii”. Jupiter, deși mai puțin strălucitor, va putea fi observat ca un punct luminos stabil în apropierea sa.

În aceeași zonă a cerului își va face apariția și Mercur, însă acesta va fi mai dificil de observat, deoarece se află foarte aproape de orizont și rămâne vizibil pentru o perioadă scurtă.

Când poate fi observat fenomenul

Cele mai bune condiții pentru observarea conjuncției vor fi în seara de 9 iunie, imediat după apusul Soarelui. Intervalul orar recomandat este între 21:00 și 23:00, când Venus și Jupiter se vor afla suficient de sus deasupra orizontului pentru a putea fi identificate cu ușurință.

Fenomenul va rămâne vizibil și în serile de 10 și 11 iunie, însă efectul spectaculos al apropierii aparente dintre cele două planete va începe treptat să se diminueze.

Ce este o conjuncție planetară

Specialiștii explică faptul că o conjuncție planetară reprezintă un fenomen optic și nu o apropiere reală între planete.

Acesta apare atunci când două sau mai multe corpuri cerești se aliniază din perspectiva observatorului de pe Pământ și par să ocupe aceeași regiune a cerului. În realitate, ele se află la distanțe foarte mari unele de altele, iar impresia de apropiere este rezultatul perspectivei.

Astfel de conjuncții au loc relativ frecvent, însă nu toate sunt la fel de spectaculoase sau ușor de observat. Vizibilitatea depinde de poziția planetelor, de momentul observării și de condițiile atmosferice.

Nu este nevoie de telescop

Unul dintre avantajele acestui fenomen este accesibilitatea sa. Venus și Jupiter sunt suficient de strălucitoare pentru a putea fi observate cu ochiul liber, inclusiv din zone urbane, dacă cerul este senin.

Pentru cea mai bună experiență de observare, astronomii recomandă alegerea unui loc cu orizont liber către vest, departe de obstacole precum clădiri înalte și de surse puternice de iluminat artificial.

Astfel, în serile următoare, cerul va oferi un spectacol rar și ușor de urmărit, fără a fi nevoie de echipamente speciale, fiind o ocazie excelentă pentru publicul larg de a admira unul dintre cele mai frumoase fenomene astronomice ale anului.