Japonia intră în alertă după explozia numărului de sinucideri în rândul copiilor și tinerilor. Premierul a prezentat un plan de acțiune

Guvernul japonez a aprobat marți un plan de acțiune pentru a încerca să reducă cifrele record ale sinuciderii infantile în arhipelag prin crearea de consilii în cadrul guvernelor locale sau prin măsuri pentru o mai bună conciliere familială.

'Sinuciderea infantilă și juvenilă este o problemă gravă care trebuie tratată cu foarte mare seriozitate', a declarat prim-ministrul Sanae Takaichi, potrivit agenției locale de presă Kyodo.



Premierul japonez a prezidat reuniunea Consiliului pentru promovarea politicilor pentru copii, care anul acesta se concentrează pe prevenirea sinuciderii infantile.



Printre măsurile aprobate se numără crearea de consilii în cadrul guvernelor locale, colaborarea cu școlile și instituțiile medicale sau utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea riscului de sinucidere.



De asemenea, se remarcă măsuri de conciliere a vieții personale și profesionale prin promovarea utilizării serviciilor de îngrijire a copiilor sau posibilitatea de a primi o serie de stimulente pentru acele companii care sunt proactive în sprijinirea îngrijirii copilului.



Se așteaptă ca măsurile să poată fi puse în aplicare 'înainte de sfârșitul anului', potrivit declarațiilor ministrului pentru copii, Hitoshi Kikawada, care a garantat 'cooperarea' între ministere și organismele relevante cât mai curând posibil.



Potrivit celor mai recente statistici elaborate de Agenția Națională de Poliție și de Ministerul Sănătății, în 2025 numărul sinuciderilor în rândul elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal a fost de 538, o cifră record de la începutul colectării datelor în 1980.