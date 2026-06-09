Un bărbat aflat în scaun cu rotile a fost tâlhărit în București. Suspectul a fost prins de un trecător

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat de 47 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi tâlhărit un bărbat cu dizabilități locomotorii pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei. Suspectul a fost prins cu ajutorul unui trecător care a auzit strigătele victimei și a pornit în urmărirea agresorului.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 6 iunie, în jurul orei 22.00, în zona Șoseaua Olteniței. Polițiștii Secției 15 au fost sesizați prin apel la 112 că un bărbat a fost victima unei tâlhării. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că victima este un bărbat de 66 de ani, care se deplasează cu dificultate. Potrivit anchetatorilor, acesta mergea spre casă, pe lângă un bloc din zonă, când ar fi fost atacat. Suspectul ar fi profitat de problemele locomotorii ale victimei și i-ar fi smuls prin violență borseta. În interior se aflau peste 790 de lei, un telefon mobil, documente personale și medicamente.

Suspectul a fost prins de un trecător

La fața locului, polițiștii au găsit și un bărbat care le-a povestit că se afla în apropierea benzinăriei MOL de pe Șoseaua Olteniței în momentul în care a auzit strigătele de ajutor ale victimei. Acesta a observat o persoană care fugea din zonă și a pornit imediat în urmărirea ei. Trecătorul a reușit să îl prindă pe suspect în spatele unui bloc, unde a găsit asupra acestuia borseta furată.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Suspectul a fost dus la audieri și ulterior reținut pentru 24 de ore sub acuzația de tâlhărie calificată. Pe 7 iunie, instanța a decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 15, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.