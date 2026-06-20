Incendiu la o terasă de lemn din Constanţa. Aproximativ 40 de persoane s-au evacuat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 19:53

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seară, la o clădire cu terasă de lemn din municipiul Constanţa. În momentul în care a izbucnit focul, aproximativ 40 de persoane se aflau în locație, iar până la sosirea pompierilor s-au evacuat în siguranță.

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