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Locale· 1 min citire

Incendiu la o terasă de lemn din Constanţa. Aproximativ 40 de persoane s-au evacuat

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 19:53

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seară, la o clădire cu terasă de lemn din municipiul Constanţa. În momentul în care a izbucnit focul, aproximativ 40 de persoane se aflau în locație, iar până la sosirea pompierilor s-au evacuat în siguranță.

Incendiul a izbucnit la o clădire cu terasă din lemn, situată pe strada Crişului din Constanţa.

La scurt timp, pompierii au intervenit cu patru autospeciale de stingere, o autoscară, trei echipaje SMURD B, dar și un echipaj SMURD C.

"Incendiul s-a manifestat la o terasă şi acoperişul clădirii, cu regim de înălţime P+1. La momentul izbucnirii incendiului s-au autoevacuat aproximativ 40 de persoane. Nu sunt victime", a transmis ISU Constanţa.

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