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Locale· 1 min citire
Incendiu la o terasă de lemn din Constanţa. Aproximativ 40 de persoane s-au evacuat
FOTO: Captură Facebook
Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seară, la o clădire cu terasă de lemn din municipiul Constanţa. În momentul în care a izbucnit focul, aproximativ 40 de persoane se aflau în locație, iar până la sosirea pompierilor s-au evacuat în siguranță.
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