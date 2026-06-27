Francezii au ajuns să gătească ouă, friptură și popcorn direct în soare - VIDEO

Franța se confruntă cu unul dintre cele mai puternice episoade de caniculă din ultimele decenii. Fenomenul este provocat de un „blocaj omega”, o configurație atmosferică ce menține masele de aer fierbinte deasupra Europei occidentale și împinge temperaturile la valori extreme în numeroase regiuni.
În mijlocul acestui val de căldură, imaginile publicate de un creator de conținut pe rețelele sociale au atras atenția internauților. Acesta a demonstrat, prin mai multe experimente filmate, cât de puternic este soarele în aceste zile, folosindu-l pe post de... aragaz.
Un ou prăjit fără aragaz
În unul dintre videoclipurile distribuite pe Instagram, bărbatul sparge un ou și îl pune într-o tigaie așezată pe pervazul ferestrei, direct în bătaia soarelui. Fără să folosească vreun alt mijloc de încălzire, oul începe să se gătească și, într-un timp foarte scurt, ajunge prăjit și gata de servit.
Experimentul a fost urmărit de numeroși utilizatori ai platformei, imaginile ilustrând efectele temperaturilor extrem de ridicate înregistrate în această perioadă.
A pus carne congelată în tigaie și a obținut o friptură
Seria demonstrațiilor nu s-a oprit aici. Într-un alt filmuleț, creatorul de conținut ia o bucată de carne congelată și o așază într-o tigaie lăsată la soare.
După scurt timp, carnea începe să se gătească, transformându-se într-o friptură, fără ca tigaia să fie pusă pe foc sau pe o plită, ci doar expusă razelor puternice ale soarelui.
Popcorn făcut direct în tigaia încinsă de soare
Un alt videoclip surprinde un experiment la fel de spectaculos. După ce toarnă ulei într-o tigaie încălzită de soare, bărbatul adaugă boabe de porumb și urmărește cum acestea se transformă rapid în floricele de porumb.
Imaginile au devenit virale pe Instagram și au fost distribuite de numeroși utilizatori, transformând experimentele într-un exemplu inedit al intensității valului de caniculă care afectează în aceste zile Franța.
Canicula fără precedent a dat peste cap Franța
Franța se confruntă cu unul dintre cele mai puternice valuri de căldură din ultimele decenii, pe fondul unui fenomen atmosferic de tip „blocaj omega”, care menține masele de aer fierbinte deasupra Europei occidentale și împinge temperaturile la niveluri extreme în numeroase zone ale țării, potrivit AFP.
Efectele caniculei se resimt în aproape toate aspectele vieții de zi cu zi, de la organizarea examenelor naționale și până la funcționarea serviciilor de urgență. Temperaturile foarte ridicate au pus la încercare infrastructura publică, autoritățile fiind nevoite să găsească soluții de ultim moment pentru a limita impactul asupra populației.
Într-o localitate aflată la periferia Parisului, organizarea probei orale la limba franceză din cadrul examenului de bacalaureat a fost mutată într-o parcare subterană. Spațiul a fost transformat temporar în centru de examinare pentru a le oferi elevilor și profesorilor condiții mai suportabile în contextul temperaturilor extreme.
Autoritățile educaționale din regiune au confirmat măsura și au explicat că aceasta a fost adoptată pentru ca examenele să se desfășoare conform calendarului stabilit, fără a fi necesare amânări. Înainte de utilizare, parcarea a fost amenajată și verificată, au precizat oficialii.
Ventilatoarele au dispărut rapid din magazine
Valul de căldură a provocat și o creștere spectaculoasă a cererii pentru ventilatoare. În numeroase orașe, magazinele au rămas fără stocuri într-un timp foarte scurt, pe măsură ce oamenii au încercat să găsească soluții pentru a face față temperaturilor ridicate.
Lipsa produselor a dus la formarea unor cozi lungi, iar în unele cazuri au apărut tensiuni între clienți, scene care au amintit de perioadele de criză sanitară din anii anteriori.
Peste 40 de grade și nopți tropicale
În mai multe regiuni ale Franței, termometrele au indicat frecvent peste 40 de grade Celsius, iar disconfortul a fost amplificat de nopțile tropicale, când temperaturile au rămas foarte ridicate.
În aceste condiții, odihna a devenit dificilă pentru mulți locuitori, iar dependența de diferite soluții de răcorire, improvizate sau utilizate pe scară largă, a crescut considerabil.
Serviciile de urgență, sub presiune
Și capitala Paris s-a confruntat cu dificultăți generate de caniculă. Serviciile de urgență au fost nevoite să își suplimenteze resursele, inclusiv prin asigurarea unor rezerve importante de gheață necesare intervențiilor în cazurile de insolație.
Unele lanțuri de supermarketuri au sprijinit pompierii prin livrarea unor cantități de ordinul tonelor de gheață, pentru a facilita intervențiile medicale.
Restricții și sute de intervenții medicale
Autoritățile locale au decis introducerea unor restricții temporare privind consumul de alcool în spațiile publice, măsura fiind luată pentru a limita riscurile asociate deshidratării și expunerii îndelungate la temperaturi extreme.
În același timp, sistemul sanitar se confruntă cu o presiune tot mai mare. Bilanțul medical indică sute de intervenții de urgență și un număr ridicat de cazuri grave, inclusiv stopuri cardiace și înecuri în rândul persoanelor care au încercat să se răcorească în ape naturale.
Meteorologii avertizează că episodul de caniculă nu s-a încheiat
Potrivit autorităților meteorologice, valul de căldură este așteptat să continue și în zilele următoare.
Menținerea temperaturilor extreme păstrează Franța într-o stare de alertă ridicată și continuă să pună la încercare capacitatea infrastructurii urbane de a face față noilor realități climatice.