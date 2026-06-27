Francezii au ajuns să gătească ouă, friptură și popcorn direct în soare - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 13:12

Franța se confruntă cu unul dintre cele mai puternice episoade de caniculă din ultimele decenii. Fenomenul este provocat de un „blocaj omega”, o configurație atmosferică ce menține masele de aer fierbinte deasupra Europei occidentale și împinge temperaturile la valori extreme în numeroase regiuni.

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