Un urs a fost împușcat la Brașov. Animalul se refugiase într-un container de gunoi din curtea spitalului

Un incident neobișnuit a avut loc vineri în Brașov, unde o ursoaică a fost împușcată după ce a intrat în curtea unui spital și s-a adăpostit într-un container de gunoi.
Echipele de intervenție au încercat inițial să îndepărteze animalul prin metode neletale, însă acestea nu au avut niciun efect, iar autoritățile au decis extragerea prin împușcare.
Specialiștii spun că este vorba despre o ursoaică tânără, în vârstă de aproximativ doi-trei ani, a cărei prezență mai fusese semnalată în ultima perioadă într-o altă zonă din municipiul Brașov.
Apel la 112 după apariția ursului în curtea spitalului
Prezența animalului sălbatic a fost anunțată în jurul orei 11:50, printr-un apel la numărul de urgență 112.
Ursul a fost observat în incinta Spitalului Sf. Constantin din Brașov, unde s-a refugiat într-un container destinat colectării deșeurilor.
La fața locului au fost trimise echipele de intervenție, care au încercat să alunge animalul folosind semnale acustice și luminoase.
Animalul nu a reacționat la încercările de alungare
În ciuda măsurilor luate de echipele de intervenție, ursul nu a părăsit zona și nu a reacționat la metodele utilizate pentru îndepărtarea sa.
În aceste condiții, autoritățile au decis aplicarea procedurii de extragere prin împușcare.
Decizia a fost pusă în aplicare de reprezentanții fondului cinegetic.
Potrivit specialiștilor, era vorba despre o ursoaică în vârstă de aproximativ doi-trei ani, a cărei prezență fusese semnalată anterior și în cimitirul din cartierul Noua.
Un alt urs a fost împușcat după atacul asupra unui turist pe Transfăgărășan
Nu este primul caz de acest fel din această lună. La jumătatea lunii iunie, un urs care a atacat un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împușcare de angajații Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei comisiei locale.
După acel incident, Romsilva a anunțat montarea unor panouri suplimentare de avertizare și intensificarea patrulelor desfășurate împreună cu Jandarmeria Română în zonele considerate cu risc ridicat.
Instituția a transmis și un apel către turiști.
„Vă rugăm să nu hrăniți și să nu vă apropiați de animalele sălbatice. Un urs obișnuit cu prezența și mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol — atât pentru turiști, cât și pentru el însuși”, a transmis Romsilva.
O altă ursoaică a fost împușcată după ce a intrat într-o locuință din Bușteni
Pe 12 iunie, o altă intervenție similară a avut loc în Bușteni, unde o ursoaică însoțită de trei pui a pătruns într-o gospodărie.
Potrivit unui comunicat al Primăriei Orașului Bușteni, autoritățile au fost alertate prin mai multe apeluri la 112 privind prezența animalelor într-o locuință.
Echipajele sosite la fața locului au confirmat situația și au monitorizat atât gospodăria respectivă, cât și proprietățile din vecinătate.
În urma intervenției, ursoaica a fost împușcată. Unul dintre cei trei pui a fost rănit mortal, iar ceilalți doi au fugit în pădure.