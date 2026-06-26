Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Care a fost cea mai falsificată bancnotă din România în 2025. Datele BNR arată o surpriză

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 17:14
SursăAgerpres

Falsurile de bancnote românești expertizate de Banca Națională a României în 2025 au totalizat 1.356 bucăți, în scădere cu 33,79% față de anul anterior, conform Raportului anual 2025, publicat vineri de BNR.

Din numărul total de bancnote false, 709 au fost capturate de poliție în cursul unor acțiuni specifice, înainte de a fi puse în circulație, iar 647 falsuri au fost depistate în circulație.

'Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost cea de 100 lei, cu 1.163 bucăți (din care 708 bucăți capturate de poliție), urmată de bancnota de 10 lei, cu un număr de 173 falsuri și bancnota de 200 lei, cu un număr de 11 falsuri', se menționează în raportul consultat de Agerpres.

Potrivit BNR, numărul de falsuri la 1 milion de bancnote autentice în circulație a fost de 0,63 bucăți, față de 0,97 bucăți în anul 2024.

La finele anului 2025, în afara sistemului bancar se aflau 2,007 miliarde bancnote și 6,104 miliarde monede. Valoarea acestor bancnote a fost cu 9,5% mai mare față de anul anterior, în timp ce valoarea monedelor a crescut cu 5,8%.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

BNRbancnotabancnote false

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe