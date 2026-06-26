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Social· 1 min citire
Care a fost cea mai falsificată bancnotă din România în 2025. Datele BNR arată o surpriză
Foto: Profimedia
Publicat26 iun. 2026, 17:14
SursăAgerpres
Falsurile de bancnote românești expertizate de Banca Națională a României în 2025 au totalizat 1.356 bucăți, în scădere cu 33,79% față de anul anterior, conform Raportului anual 2025, publicat vineri de BNR.
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