Care a fost cea mai falsificată bancnotă din România în 2025. Datele BNR arată o surpriză

Publicat 26 iun. 2026, 17:14 Sursă Agerpres

Falsurile de bancnote românești expertizate de Banca Națională a României în 2025 au totalizat 1.356 bucăți, în scădere cu 33,79% față de anul anterior, conform Raportului anual 2025, publicat vineri de BNR.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre BNRbancnotabancnote false